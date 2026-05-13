S&P Cambia a Negativa Perspectiva de Calificación Crediticia de Pemex y CFE

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) anunció este miércoles el cambio de perspectiva de "estable" a "negativa" para las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta medida se produce como consecuencia directa de un ajuste similar aplicado previamente a la nota soberana de México, situada en un nivel de ‘BBB’.

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El vínculo con la nota soberana

De acuerdo con el reporte de S&P, las perspectivas negativas sobre las subsidiarias y ambas paraestatales reflejan la visión aplicada al país. La agencia subrayó la activa participación del gobierno mexicano en las decisiones de política energética, lo que vincula estrechamente el perfil crediticio de las dependencias con el del soberano.

La perspectiva de la deuda soberana de México fue reducida por el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, derivada de un débil crecimiento económico, mayores niveles de deuda y un incremento en la carga de intereses.

Pemex: Apoyo "casi seguro" ante una estructura insostenible

A pesar del ajuste en la perspectiva, la calificación de Pemex se sostiene en la expectativa de un respaldo gubernamental “casi seguro”, incluso ante escenarios de estrés financiero. Sin embargo, S&P señaló desafíos críticos para la petrolera:

Perfil independiente: Su perfil crediticio se mantiene en ‘ccc+’ , lo que refleja una “estructura de capital insostenible” .

Problemas financieros: La paraestatal enfrenta serios problemas de liquidez y altos niveles de apalancamiento.

Apoyo histórico: Entre 2019 y 2025, Pemex recibió 69.8 millones de dólares en inyecciones de capital por parte del gobierno federal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, afirmó este miércoles confiar en que las futuras "acciones" del Gobierno convencerán a las calificadoras para mejorar sus perspectivas.

CFE y el riesgo fiscal nacional

Sobre la CFE, la calificadora resaltó su papel crítico al ser la única empresa autorizada por ley para transmitir y distribuir electricidad en el país. Al igual que con Pemex, se prevé respaldo del Gobierno frente a dificultades financieras.

No obstante, S&P lanzó una advertencia sobre el costo de este apoyo:

Presión en finanzas públicas: El auxilio financiero continuo a estas empresas podría agravar la rigidez fiscal de México. Contexto internacional: La presión sobre las finanzas ocurre en un momento de tensión comercial con Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo la economía nacional.

Futuro de las calificaciones

La agencia advirtió que podría concretar una baja en las calificaciones de Pemex y CFE en los próximos 12 a 24 meses si se toma una medida similar sobre la nota de México. Cabe recordar que para otras calificadoras como Fitch y Moody’s, Pemex ya ha perdido el grado de inversión, lo que evidencia su alta dependencia de la administración federal.

Con información de: EFE

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