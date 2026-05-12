S&P Ratifica Calificación Crediticia de México en 'BBB'; Se Mantiene Grado de Inversión

S&P Global Ratings ratificó este martes 12 de mayo la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en 'BBB', con lo cual el país mantiene el grado de inversión, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado, Hacienda destacó que la agencia resaltó la solidez del marco macroeconómico e institucional de México, la estabilidad política, el régimen de tipo de cambio flexible, la autonomía y credibilidad del banco central, así como el acceso sostenido a los mercados internacionales de capital.

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Lo anterior, añadió la dependencia federal, es "reflejo de la confianza en la conducción responsable de la política económica y en la sostenibilidad de las finanzas públicas".

"Esta decisión confirma la confianza de la agencia en los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México, así como en su capacidad para mantener acceso estable a los mercados internacionales de capital", añadió Hacienda en el documento.

Con esto, México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

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