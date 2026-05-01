¿Viajas durante Megapuente de Mayo 2026? Hacienda Aumenta Apoyos a Gasolina para Contener Alza

Ante el repunte de las presiones en los mercados energéticos internacionales derivados del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un incremento en los estímulos fiscales para las gasolinas.

Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca contener el impacto en los precios al consumidor durante el periodo del 2 al 8 de mayo.

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Estímulos para gasolinas y diésel

Para esta semana, el gobierno federal ha decidido absorber una mayor parte del impuesto (IEPS) por cada litro de combustible. Hacienda elevó el apoyo para la gasolina regular y reactivó el estímulo para la versión premium; no obstante, aplicó una reducción al apoyo destinado al diésel.

A continuación, el detalle de los estímulos y lo que pagará el consumidor por concepto de impuesto:

Combustible Estímulo fiscal Apoyo de Hacienda Pago del consumidor Gasolina regular 38.08% 2.55 4.14 Gasolina Premium 26.53% 1.55 4.15 Diésel 60.76% 4-47 2.88

El factor internacional

Este ajuste responde a una escalada en los precios internacionales del petróleo, donde el crudo Brent superó los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022.

La inestabilidad se debe principalmente al riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita el 20% del petróleo mundial.

¿Por qué preocupa la reducción al diésel?

Aunque las gasolinas recibieron más apoyo, la reducción en el estímulo al diésel es un punto crítico para la economía. Este combustible es el insumo clave para:

Transporte de carga y logística.

Maquinaria agrícola y equipo industrial.

Transporte público.

Cualquier ajuste en la carga fiscal del diésel impacta directamente en los costos de producción y abasto de bienes, lo que podría trasladarse finalmente a los precios que enfrentan las familias mexicanas.

¿Cómo se define el precio que pagas?

Hacienda recuerda que el precio final en la estación de servicio no depende solo de los impuestos. El costo se compone de:

Referencias internacionales del precio del petróleo.

Costos de logística, transporte y distribución.

Márgenes de comercialización de las gasolineras.

Impuestos: Principalmente el IEPS (donde se aplican estos estímulos) y el IVA.

Con esta estrategia, el Gobierno Federal busca amortiguar la volatilidad externa para evitar alzas abruptas en los bolsillos de los automovilistas que se movilizarán durante este inicio de mayo.

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