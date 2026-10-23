Economía

Trump Elimina Aranceles del 50% sobre Algunos Productos Canadienses

El anuncio de la Casa Blanca sobre los aranceles a Canadá llega a pocos días de las elecciones intermedias

Donald TrumpAnuncian recortes a aranceles para Canadá. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+