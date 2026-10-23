Trump Elimina Aranceles del 50% sobre Algunos Productos Canadienses

Donald Trump firmó este viernes un decreto para eliminar los aranceles del 50% sobre algunos productos provenientes de Canadá. La medida apoyaría a las empresas estadounidenses que requieren de dichos productos agrícolas y forestales.

El anuncio llega a pocos días de las elecciones intermedias, donde el Partido Republicano se juega el dominio del poder legislativo.

Días antes, la Casa Blanca aseguró que Canadá podría estar interfiriendo con sus medidas económicas en los comicios, a lo que el gobierno de Mark Carney respondió que ellos solo han reaccionado a los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense.

La medida anunciada por la Casa Blanca se produjo después de que la senadora republicana por Maine, Susan Collins, señalara al gobierno de Donald Trump que los aranceles sobre los productos agrícolas afectan a empresas y agricultores de su estado.

Las últimas encuestas apuntan a que la candidata republicana está empatada con Troy Jackson. El candidato demócrata, que profesión leñador, cuenta con el respaldo muchos trabajadores de las industrias agrícola y maderera. Los estados fronterizos del norte de Estados Unidos son los más afectados por los aranceles y los candidatos republicanos han tenido que lidiar con los reclamos de los votantes.

Según el anuncio de la Casa Blanca, Donald Trump eximirá de aranceles a las láminas de contrachapado, productos de papel, determinada maquinaria y equipos de refrigeración, así como a las cajas de embalaje. Al respecto, Collins dijo que esta medida beneficiará a los productores de arándanos, papas, manzanas y algas del estado:

“Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo”.