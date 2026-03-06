Usuarios Reportan Caída de la App de Scotiabank México Hoy 6 de Marzo 2026; Banco Responde

Usuarios de Scotiabank reportaron este viernes 6 de marzo la caída de la aplicación móvil del banco, lo que dijeron les impedía realizar operaciones como transferencias o pagos.

De acuerdo con el portal de reportes Downdetector, fue pasadas las 13:00 horas cuando los usuarios comenzaron a experimentar intermitencias en el servicio.

Te recomendamos: Petróleo Sube a su Precio Más Alto desde 2023 mientras Conflicto en Medio Oriente se Intensifica

La mayoría de los informes de la caída del servicio provenían de centros urbanos como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Banco responde a usuarios

Vía la red social X, el banco respondió a sus usuarios con un breve mensaje en que les informó que ya se encuentran trabajando en resolver el problema.

No obstante, la institución financiera no dio más detalles con respecto a la causa de las intermitencias o las afectaciones que estas provocan.

"Actualmente nos encontramos trabajando para que puedas hacer uso del servicio lo antes posible. Te pedimos intentar ingresar en un momento más, por favor", añadió el banco.

Vinculan Empleados de Bancos Asaltos a Cuentahabientes en Puebla

Historias recomendadas:

AMP