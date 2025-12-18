Volaris y Viva se Unen para Crear Nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas que Ofrezca Vuelos Baratos

Las aerolíneas Volaris y Viva alcanzaron un acuerdo este jueves 18 de diciembre para formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora.

El nuevo grupo mexicano de aerolíneas permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México y el extranjero, señalaron en un comunicado en conjunto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿Volaris y Viva serán una misma aerolínea?

En el documento, las dos aerolíneas aclararon que mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independiente y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, "mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto".

No obstante, la transacción está sujeta a condiciones y aprobaciones regulatorias en México y en otras jurisdicciones donde Volaris y Viva operan.

¿Qué beneficios traerá para los pasajeros la unión de Viva y Volaris?

De acuerdo con las compañías aéreas, se espera que dicha transacción genere importantes beneficios para colaboradores, los pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas tanto de Volaris como de Viva.

Al mismo tiempo, el nuevo grupo impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico de todo México.

Con mayores economías de escala a través de este nuevo grupo de aerolíneas, Volaris y Viva se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida

Al respecto, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, dijo que la intención de esta operación es permitir tanto a la aerolínea que dirige como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", dijo por su parte Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Al cierre, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Volaris y Viva aprobaron la transacción por unanimidad, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Volaris y Viva.

Se espera que la transacción se complete en 2026.

