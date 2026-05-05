Wall Street Alcanza Máximos Históricos tras Caída de los Precios del Petróleo; Así Cerró Bolsa

La bolsa de valores de Estados Unidos registró una jornada sin precedentes este martes 5 de mayo de 2026, alcanzando nuevos máximos históricos.

El optimismo de los inversores fue impulsado por un descenso en los precios del crudo y reportes de ganancias corporativas que superaron las expectativas de los analistas para el inicio de 2026.

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Récords en los principales indicadores

Los tres índices más importantes de Wall Street cerraron con ganancias significativas, estableciendo nuevas marcas de referencia:

S&P 500 : Subió un 0.8% (58.47 puntos) para cerrar en 7,259.22, superando su récord anterior de la semana pasada.

: Subió un 0.8% (58.47 puntos) para cerrar en 7,259.22, superando su récord anterior de la semana pasada. Nasdaq Composite: Repuntó un 1% (238.32 puntos) alcanzando los 25,326.13, un nuevo máximo histórico.

Repuntó un 1% (238.32 puntos) alcanzando los 25,326.13, un nuevo máximo histórico. Dow Jones Industrial Average: Sumó 356.35 puntos (+0.7%) para situarse en 49,298.25.

Alivio en el mercado energético

El repunte accionario se dio tras una caída del 4% en el precio del barril de crudo Brent, que cerró en 109.87 dólares. Aunque el costo sigue siendo elevado en comparación con los 70 dólares previos a la guerra con Irán, el mercado reaccionó positivamente luego de que el lunes el crudo tocara brevemente los 115 dólares.

Este descenso ocurre mientras el ejército estadounidense intenta abrir un paso en el Estrecho de Ormuz para reanudar los envíos de petróleo. Además, líderes militares confirmaron que el alto el fuego con Irán sigue vigente, pese a los recientes ataques en los Emiratos Árabes Unidos.

Ganadores y perdedores de la jornada

La resiliencia del mercado se debe a los sólidos informes financieros del primer trimestre:

DuPont: Sus acciones saltaron un 8.4% tras elevar sus previsiones anuales, pese a interrupciones logísticas en Oriente Medio.

Sus acciones saltaron un 8.4% tras elevar sus previsiones anuales, pese a interrupciones logísticas en Oriente Medio. AB InBev: Subió un 8.7% gracias al crecimiento de sus marcas globales como Corona y Stella Artois.

Subió un 8.7% gracias al crecimiento de sus marcas globales como Corona y Stella Artois. Pinterest : Escaló un 6.9% al superar previsiones y alcanzar 631 millones de usuarios activos.

: Escaló un 6.9% al superar previsiones y alcanzar 631 millones de usuarios activos. American Electric Power Co. y Cummins: Ganaron 1.8% y 2.8% respectivamente.

Ganaron 1.8% y 2.8% respectivamente. Palantir Technologies: Por el contrario, cayó un 6.9% debido a preocupaciones por la competencia en el sector de software.

Contexto económico y bonos

A pesar de la racha alcista, existen factores de presión. El crecimiento de las empresas de servicios en EE. UU. se desaceleró inesperadamente, mientras que el mercado laboral mostró señales alentadoras con un aumento en las ofertas de trabajo.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4.42%. No obstante, esta cifra es superior al 3.97% registrado antes del conflicto bélico, lo que ha encarecido hipotecas y préstamos para hogares y empresas.

Con información de: AP

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