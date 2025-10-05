La Casa de los Famosos llegará a su fin hoy domingo 5 de octubre. Después de 71 días encerrados, al fin los 5 finalistas: Dalilah Polanco, Shiky, Aldo Denigris, Abelito y Mar Contreras, se despedirán de la casa y de las personas con quienes estuvieron compartiendo su vida 24/7 durante estas semanas.

En total, fueron 15 las celebridades que habitaron la casa en esta temporada: Mar Contreras, Aldo Tamez De Nigris, Dalilah Polanco, Shiky, Abelito, Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro , El Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala.

Recordemos que el último integrante en salir de la casa antes de la gran final fue Alexis Ayala e pasado miércoles 1 de octubre, y antes de él Aarón Mercury abandonó la casa al final de la última gala de nominación.

La Casa de los Famosos México 2025: Lo Más Relevante de la Semana

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos?

Con estos movimientos, el primer lugar se decidirá entre:

Dalilah

Shiky

Mar

Abelito

Aldo

¿A qué hora es la final de La Casa de los Famosos?

La final de la Casa de los Famosos se transmitirá a las 20:30 horas tiempo de México, después de la Pregala. Finalizará alrededor de las 23:00, cuando conoceremos quién será el gran ganador.

