¿A qué Hora es la Final de La Casa de los Famosos? Este Es el Horario de la Gala de Hoy
N+
Al fin hoy sabremos quién será el ganador. La gran final de la Casa de los Famosos será hoy domingo 5 de octubre y te decimos a qué hora.
COMPARTE:
La Casa de los Famosos llegará a su fin hoy domingo 5 de octubre. Después de 71 días encerrados, al fin los 5 finalistas: Dalilah Polanco, Shiky, Aldo Denigris, Abelito y Mar Contreras, se despedirán de la casa y de las personas con quienes estuvieron compartiendo su vida 24/7 durante estas semanas.
En total, fueron 15 las celebridades que habitaron la casa en esta temporada: Mar Contreras, Aldo Tamez De Nigris, Dalilah Polanco, Shiky, Abelito, Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro , El Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala.
Recordemos que el último integrante en salir de la casa antes de la gran final fue Alexis Ayala e pasado miércoles 1 de octubre, y antes de él Aarón Mercury abandonó la casa al final de la última gala de nominación.
¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos?
Con estos movimientos, el primer lugar se decidirá entre:
Dalilah
Shiky
Mar
Abelito
Aldo
¿A qué hora es la final de La Casa de los Famosos?
La final de la Casa de los Famosos se transmitirá a las 20:30 horas tiempo de México, después de la Pregala. Finalizará alrededor de las 23:00, cuando conoceremos quién será el gran ganador.
Historias recomendadas:
La Casa de los Famosos: Así se vivió la última fiesta con los exhabitantes
Muere Actriz de The Big Bang Theory