Acusan de Intento de Asesinato a Sospechosa de Disparar contra la Casa de Rihanna

Una mujer fue arrestada y acusada de intento de asesinato luego de presuntamente disparar contra la casa de la cantante Rihanna en Beverly Hills, California, en un incidente ocurrido el domingo 8 de marzo que ya es investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con autoridades citadas por CNN, el ataque ocurrió alrededor de la 1:20 p.m., cuando la sospechosa habría disparado varias veces en dirección a la residencia de la artista. Los proyectiles impactaron en el portón y otras partes exteriores de la propiedad, aunque no se reportaron personas heridas.

¿Quién es la mujer que presuntamente disparó contra la casa de Rihanna?

La mujer, identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, fue localizada y detenida poco después del incidente. Posteriormente fue ingresada en prisión bajo cargos de intento de asesinato, con una fianza fijada en más de 10 millones de dólares, mientras continúa la investigación.

Según reportes policiales, la sospechosa habría realizado los disparos desde un vehículo estacionado frente a la casa, utilizando un rifle semiautomático tipo AR-15. Tras el ataque, huyó del lugar, pero fue arrestada aproximadamente 30 minutos después en el área de Sherman Oaks, donde las autoridades recuperaron el arma y varios casquillos dentro del automóvil.

Las autoridades confirmaron que había personas dentro de la residencia en el momento del tiroteo, aunque no está claro quiénes se encontraban presentes. Algunos reportes indican que Rihanna estaba en casa cuando ocurrieron los hechos, pero resultó ilesa.

Hasta ahora no se ha determinado el motivo del ataque, ni se ha confirmado si la sospechosa tenía alguna relación previa con la cantante. La investigación está a cargo de la división de Robos y Homicidios del LAPD.

Rihanna, quien vive en la propiedad junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos, no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente hasta el momento.

