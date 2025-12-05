Andrea Bocelli Deslumbra en Inauguración del Sorteo del Mundial 2026: Esta Canción Interpretó

Andrea Bocelli se subió al escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, como parte de la inauguración del Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La participación del tenor italiano se concentró en la interpretación del tema clásico Nessun Dorma.

Andrea Bocelli desfiló por la alfombra roja de la sede del evento, en donde fue captado tomando un pequeño balón. Junto con su presentación, este momento será histórico al unir la música y el deporte.

Además de la presentación de Andrea Bocelli, el evento contará con la voz de Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Video: Andrea Bocelli Hablan en Entrevista Exclusiva sobre sus 30 Años de Carrera Artística

Nota relacionada: Sorteo Para la Fase de Grupos del Mundial 2026 En Vivo: Selecciones, Bombos y Minuto a Minuto

Quién es Andrea Bocelli

Andrea Bocelli es un tenor italiano de renombre internacional. El intérprete ha vendido más de 90 millones de discos desde que saltó a la fama, tras ganar la sección de Revelaciones en el Festival de Música de San Remo de 1994.

Bocelli es reconocido por interpretar importantes obras operísticas, bajo la dirección de Lorin Maazel, Seiji Ozawa y Zubin Mehta. Ha recibido seis nominaciones al Grammy y seis al Grammy Latino, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Andrea Bocelli ha actuado para líderes mundiales y papas, así como en eventos globales como los Juegos Olímpicos y las Exposiciones Universales.

El tenor levantó la Fundación Andrea Bocelli en la que promueve la educación y la salud en todo el mundo. Su actuación de Pascua de 2020 en el Duomo de Milán se ha convertido en una de las retransmisiones clásicas en directo más vistas de la historia.

Qué tema interpretó Andrea Bocelli en la inauguración del Sorteo del Mundial 2026

El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó la canción Nessun Dorma, una de las arias más famosas de la ópera Turandot, que fue compuesta por el compositor italiano Giacomo Puccini. Se estrenó dos años después de su muerte, en 1926. La pieza es interpretada por el personaje del Príncipe Calaf, quien, enamorado de la fría Princesa Turandot, acepta resolver tres acertijos para ganarse su amor. Si falla, morirá; si acierta, ella deberá casarse con él.

La ópera Nessun Dorma alcanzó fama mundial en el siglo XX, gracias a la interpretación de Luciano Pavarotti, cuya versión en el Mundial de Italia 1990 se volvió un fenómeno global, que catapultó la pieza al imaginario popular.

Hoy es uno de los temas más icónicos de la música clásica, y es interpretado en eventos masivos, ceremonias y momentos de gran emotividad, manteniéndose como una de las arias más poderosas y reconocidas de la historia operística.

