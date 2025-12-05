Jorge Ortiz de Pinedo y Otros Integrantes de la Farándula Mexicana Despiden a Eduardo Manzano

El actor, comediante y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, usó sus redes sociales para despedir al actor Eduardo Manzano. A través de sus historias de Instagram, el protagonista de Dr. Cándido Pérez se sumó a quienes han usado sus redes sociales para despedir a 'El Polivoz'.

Este viernes 5 de diciembre de 2025, Lalo Manzano informó del fallecimiento de Eduardo Manzano. En el mensaje compartido por el hijo del comediante se puede leer que Eduardo Manzano murió a los 87 años de edad.

Jorge Ortiz de Pinedo despide a Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo, director y productor de Una familia de 10, compartió una imagen en la que recordó el trabajo de El Polivoz: "Con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de Una Familia de Diez".

Ortiz de Pinedo reconoció a Manzano como "un ícono de la comedia mexicana que también trabajó en cine, teatro y televisión". En su mensaje también recordó al comediante Enrique Cuenca.

El también actor recordó que compartieron los últimos 15 años en presentaciones teatrales, giras por toda la República y programas de televisión. Adelantó que las emisiones de este fin de semana de Tú Crees y Una Familia de 10 estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él".

Ortiz de Pinedo envió su pésame a Susana, pareja del comediante y a sus hijos, Eduardo, Mariela y Ariel; también a sus nietos, amigos y público.

Daniela Luján recuerda cómo fue trabajar con Eduardo Manzano

Entrevistada en el matutino Expreso de la Mañana, la actriz Daniela Luján lamentó el fallecimiento de Manzano. En sus primeras declaraciones mencionó: "Qué fuerte noticia". Cuestionada sobre cómo era trabajar con él mencionó: "Muy fácil trabajar con él. Era muy divertido verlo improvisar y a cada rato sacaba chistes y le encantaba cantar. Me siento muy afortunada de haber compartido con él varias temporadas de televisión y varias giras de teatro".

Lo reconoció como un hombre admirable, divertido, creativo al que quiere mucho. La actriz también habló de cómo marcó al público con su trabajo. Entre los mensajes conmovedores de Luján mencionó que le escribió a Susy, esposa de Eduardo Manzano.

Mariana Botas agradeció a Manzano por lo que representó

Además de compartir un mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz Mariana Botas también participó en Expreso de la Mañana. Entrevistada por Esteban Arce dijo sentirse "con el corazón roto" por la noticia. Llamó 'Lalito' al actor Eduardo Manzano y le agradeció por el papel que tuvo en su vida.

Fue alguien muy especial en mi vida, más que un compañero de trabajo con quien tuve el honor de trabajar fue un abuelito en la vida real

La actriz destacó que no tuvo la oportunidad de conocer a sus abuelos, por lo que él "se volvió esa imagen para mí".

Para la actriz, Manzano fue "una luz en el set", trabajaron juntos desde que ella tenía 17 años, y seguía aprendiendo sobre el oficio de actor: "No había hecho comedia. Fueron mis maestros. La complicidad que tenían nuestros personajes traspasaban la pantalla". Destacó que él le daba ideas para que las escenas fueran más divertidas e improvisaba mucho: "Fue algo mágico y una gran escuela".

César Bono Recordó su Trabajo junto a Eduardo Manzano

César Bono también fue entrevistado por los conductores de Expreso de la Mañana. El actor reconoció el ingenio del comediante: "Ojalá tuviera la milésima parte del talento que el señor tenía", mencionó.

Además de celebrar su vocación y su sentido del humor, recordó un par de anécdotas que vivieron en conjunto: la esposa de Eduardo Manzano siendo enfermera de Bono, la interpretación de Manzano de "una canción recurrente en su memoria" o de cuando cayeron mientras hacían la entrada de un show: "¿Ya viste cómo entro yo?", le dijo el comediante.

La ANDA lamenta la muerte de Eduardo Manzano

La Asociación Nacional de Actores también lamentó el fallecimiento de Eduardo Manzano. Lo recordó como fundador de 'Los Polivoces' y "primerísima figura de la comedia en nuestro país".

