Así Reaccionó Sabine Moussier tras Ser Eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Sabine Moussier es la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos. La actriz habló en exclusiva sobre su salida y sobre su experiencia en el reality show.

La noche del domingo 25 de agosto vio una de las galas más conmovedoras de esta edición de La Casa de los Famosos. Arath de la Torre lloró tras ver un video de sus hijos, quienes le pedían mantenerse firme en este juego.

El conductor reaccionó de esa forma especialmente por el ataque que acababa de recibir de parte de Adrián Marcelo, quien usó una confesión de Arath de la Torre para acusarlo de “no tener problemas reales” y de llevar un estilo de vida opulento.

El youtuber incluso dijo que él sí representaba a las clases populares del país y que les apoyaría de ganar el reality show. Estos comentarios afectaron a Arath de la Torre, quien dijo que estaba harto de los ataques en su contra.

Tras este incidente, el público decidió con su voto que Sabine Moussier era la eliminada de la noche. Después de dejar oficialmente La Casa de los Famosos, la actriz declaró en exclusiva que se iba contenta del programa, pues su participación había estado a la altura de sus expectativas.

Me voy contenta porque no me quedé callada, contenta porque jugué limpio, contenta porque puedo ver a quien sea de frente a los ojos y contenta porque me gusta el lugar que le estoy dando a la mujer.