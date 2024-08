Maryfer Centeno Analiza Quiebre de Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos’

Cada semana, las emociones en La Casa de los Famosos bullen con más fuerza. En esta ocasión, Arath de la Torre lloró durante la gala, en un momento que conmovió al público y a los demás habitantes. Maryfer Centeno ha analizado el incidente.

Noticia Relacionada: La Casa de los Famosos México 2024: Sabine Moussier Es la Quinta Eliminada

Durante la última gala, en que salió expulsada Sabine Moussier, los nominados fueron reunidos por Galilea Montijo. La conductora les mostró videos de sus familiares, quienes les enviaron su apoyo y cariño.

Ante la imagen de sus hijos, Arath de la Torre no pudo contener las lágrimas y anunció súbitamente que deseaba dejar La Casa de los Famosos. Visiblemente conmocionado, el conductor dijo que estaba harto de los ataques que recibía por parte de algunos de sus compañeros:

Ya no puedo. No puedo con este juego sucio. Que me disculpe el público, no puedo.