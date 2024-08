Novio de Ricardo Peralta Entra a La Casa de los Famosos y Habla sobre Arath de la Torre

Ricardo Peralta vivió un momento muy emotivo en La Casa de los Famosos México 2024, luego de que su novio, Charly, entrara a la casa y le dijera unas palabras por su décimo aniversario de relación, además de que le recordó algo que le dijo Arath de la Torre.

Luego del fuerte posicionamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre que generó diversas reacciones en redes sociales y el programa Hoy, la pareja del influencer ingresó a la casa durante la dinámica 'Freeze', en la cual los famosos deben permanecer congelados mientras un ser querido entra al recinto.

"Habitantes si bien no es gala de nominaciones, pero esta noche todos pueden quedar nominados, hoy llevaremos a cabo una de mis dinámicas favoritas: ‘Freeze’. Cuando suene esa alarma, quedaran congelados, cuando suene nuevamente esa alarma se descongelan y así. Mucha atención porque el habitante que se mueva quedará automáticamente nominado, así que todos prevenidos", expresó La Jefa.

¿Qué le dijo su novio a Ricardo Peralta?

Cuando se abrieron las puertas, Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, se acercó al influencer con unas flores y éste de la emoción se conmovió hasta las lágrimas y aunque quería moverse para abrazarlo, tuvo que quedarse 'congelado' y escuchar las palabras de su pareja.

"Hola, ¿cómo están? Soy el novio de Ricardo, el domingo cumplimos 10 años. Quiero decirte que te amo mucho, que eres la mejor persona del mundo. No te muevas, todo está bien. Nada más quiero decirte que te amo mucho, que eres la mejor persona que he conocido, que recuerdes quién eres y por qué estás aquí. Recuerda lo primero que te dijeron cuando ibas a entrar, no le des ese alimento a la casa. Eres una buena persona, eres alegre y eres muy amado", dijo Charly.

El novio de Ricardo Peralta también le dijo que recordara las palabras de Arath durante el posicionamiento del domingo pasado y que se comportara como una buena persona que resuelve conflictos y que está en armonía.

¡Momentazooooo que vivimos con Carlos, el novio de #RicardoPeralta, en el freeze! 🥲🥲🥲 #LaCasaDeLosFamososMx 🏠 pic.twitter.com/Ghis60QOWE — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 21, 2024

"Te iba a meter una pijama con la carita de Mina, pero no se pudo, pero aquí hay un anillo con las huellitas de gatito y recuerda que eres una persona que resuelve conflictos, que eres una persona que siempre quiere estar en armonía. Escucha lo que te dijo Arath: 'En un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris". Lo que está aquí es para tus compañeros", expresó antes de irse.

Cuando salió el novio de Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos, todos los integrantes del Cuarto Tierra corrieron para abrazar al influencer y Arath de la Torre también acudió para abrazarlo y ofrecerle consuelo, pues no podía dejar de llorar.

