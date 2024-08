Andrea Legarreta Manda Fuerte Mensaje a Ricardo Peralta de ‘La Casa de los Famosos’

Mariana Echeverría fue la nueva eliminada en La Casa de los Famosos. Pero la controversia está lejos de haber acabado. Ahora, Andrea Legarreta envió un fuerte mensaje a Ricardo Peralta, quien ha estado en el centro de la polémica en el reality show.

Noticia relacionada: Maryfer Centeno Analiza la Salida de Mariana Echeverría de ‘La Casa de los Famosos’

Para muchos, era esperable que Mariana Echeverría fuese eliminada de La Casa de los Famosos. No en balde, se había convocado a un posible festejo en el Ángel de la Independencia si la influencer salía del programa.

No obstante, su salida no ha detenido la polémica. Como ejemplo está la dura reacción que tuvieron los conductores del programa Hoy, quienes comentaron el comportamiento del equipo Tierra durante las últimas semanas.

En esta ocasión, Andrea Legarreta no dudó en criticar a Ricardo Peralta, quien llegó al reality show como un representante de la comunidad LGBT y que poco a poco ha perdido el apoyo de este grupo fuera de la casa. La conductora le reprochó que “jugara la carta” de ser parte de la diversidad sexo genérica:

La comunidad LGBT no necesita que alguien como tú los defienda. Muchos amigos me escribieron diciendo ‘este señor no nos representa’.