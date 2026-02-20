Tiburón Ataca al Nieto de Lupita D'Alessio en Playa de Tulum: ¿Cuál es su Estado de Salud?

Un momento de diversión familiar en las playas del Caribe mexicano se transformó en angustia cuando Patricio, el hijo menor de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, nieto de la cantante Lupita D’Alessio, fue mordido por un tiburón mientras jugaba en el mar.

¿Qué le pasó al nieto de Lupita D'Alessio?

El incidente ocurrió el pasado 18 de febrero en una playa de Tulum, cuando Patricio estaba en agua poco profunda, a escasos metros de la orilla y acompañado de su hermano y un amigo. Según el testimonio de su madre compartido en redes sociales, de pronto se escucharon gritos de auxilio, y al acercarse notaron que el menor presentaba una herida significativa en la pierna.

“Le revisé la pierna y no era un piquete, era una mordida bastante grande… corrimos en ese instante al hospital”, relató Puente, quien también observó cómo una cola se alejaba bajo el agua momentos después del ataque.

¿Cuál es el estado de salud de Patricio?

La familia trasladó de inmediato al menor a un hospital cercano, donde personal médico limpió y suturó la herida. Al evaluar la lesión, los especialistas confirmaron que se trataba de una mordida de tiburón, aunque no se especificó la especie del animal ni su tamaño.

El chico recibió alrededor de 30 puntos de sutura en la pierna y, según los últimos reportes familiares y médicos, se encuentra estable y en recuperación, sin complicaciones mayores.

Después de este susto, Marichelo Puente alertó sobre la presencia de tiburones cerca de la orilla en Tulum, y exhortó a visitantes y familias a extremar precauciones incluso en zonas de poca profundidad, pese a que estas áreas suelen considerarse seguras para los bañistas.

Hasta el momento, Lupita D’Alessio no ha ofrecido una declaración directa sobre el incidente, aunque algunos de sus mensajes recientes en redes sociales han sido interpretados por seguidores como una forma de expresar su solidaridad ante el susto vivido por su nieto.

El episodio también ha reavivado el debate sobre la presencia de tiburones en zonas turísticas del Caribe mexicano, un fenómeno que ha alertado a autoridades y expertos en fauna marina en los últimos meses.

