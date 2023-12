'Me Gustan Chicos y Chicas; Déjenme en Paz': Billie Eilish Acusa que Revista 'la Sacó del Clóset

Billie Eilish arremetió contra la revista Variety, pues acusó que la publicación la "expuso" y la "sacó del clóset" durante una ceremonia de premiación.

Gracias a Variety por mi premio y por sacarme del clóset en una alfombra a las 11 de la mañana en lugar de otra cosa importante. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz, ¡por favor! A quién le importa.

La intérprete de NDA expuso su molestia en Instagram, en donde agregó una serie de fotografías y videos de la ceremonia.

La estrella fue protagonista del artículo Power of Women de la revista, donde habló sobre la atracción que siente por el género femenino, sin dar mayores detalles.

Nunca sentí que me pudiera relacionar bien con las mujeres. Las amo, las amo mucho como personas, y me siento atraída por ellas como personas. De verdad me atraen.

Tras la publicación del artículo, la revista realizó la premiación Hitmakers, en donde la intérprete fue cuestionada directamente sobre su sexualidad, y respondió que no se había dado cuenta de que las personas no conocían sus preferencias sexuales.

¿Por qué no podemos simplemente existir? He hecho esto durante mucho tiempo y nunca hablé de eso.

En los videos de la gala, Eilish responde amable a los cuestionamientos sobre su sexualidad, pero después realizó en Instagram la publicación en la que expone su incomodidad.

Billie Eilish y su hermano Finneas recibieron el premio de Variety por What I Was Made For?, canción que forma parte del soundtrack de la exitosa película Barbie.

