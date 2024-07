Camilo y Evaluna se Separan a Días del Nacimiento de su Bebé

Camilo y Evaluna Montaner desataron preocupación al anunciar que se separan, a solo de unos días del nacimiento de su segundo bebé, que llevará por nombre Amaranto.

La pareja realizó esta polémica declaración a través de su canal de YouTube, donde semanalmente comparten algunas actualizaciones con sus seguidores.

De acuerdo con lo dicho por los famosos, únicamente se trata de una separación temporal, pues Evaluna decidió regresar a Miami, Estados Unidos, mientras Camilo cumple una serie de compromisos por la gira que realiza en Europa.

La hija de Ricardo Montaner se encontraba acompañando a su esposo, Camilo, en su gira Ropa Cara por el Viejo Continente, como lo ha hecho en otros tours, pero debido a la cercanía del parto, la pareja tuvo que tomar una decisión.

Evaluna explicó que tomaron esta decisión principalmente por las restricciones que las aerolíneas imponen a las mujeres embarazadas.

Estoy en el límite. Más bien, estoy en el rango para volar, lo que pasa es que este embarazo se me ve mucho más.

Por su parte, Camilo reconoció que tomar esta decisión no ha sido fácil, pues le entristece tener que separarse de su amada por unos días.

A mí todavía me queda una semana de gira y de verdad que me pone triste no estar con ella.