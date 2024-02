Exclusiva | Camilo Revela qué le Inspiró Escribir 'PLIS', su Nueva Canción con Evaluna

En entrevista exclusiva para Despierta, Camilo habló sobre los desafíos que enfrenta todos los días tras convertirse en padre y reconoció que todos los días aprende algo nuevo.

Camilo reconoció que la paternidad es más fácil cuando se tiene a una compañera como su esposa, Evaluna, y es esa dinámica la que inspiró Plis, la nueva canción que la pareja lanzó de manera conjunta.

Camilo compartió que Plis es como la sensación del primer amor, en la que se viven muchas ilusiones y quedan de lado las preocupaciones del mundo real.

Plis es parte de una trilogía, junto con Gordo y No se vale. La primera, fue escrita por Camilo junto a su cuñado, Ricky, y la segunda fue escrita en colaboración con el compositor mexicano Edgar Barrera, quien se llevó el reconocimiento del cantante.

Camilo también compartió cómo es el lugar en el que sus proyectos cobran vida: se trata de un taller artístico con disponibilidad para que él, junto con su esposa, puedan hacer lo que se les ocurra.

Cuestionado sobre si en algún momento ha llegado a sentir peso por el nombre de su suegro, el gran Ricardo Montaner, el cantautor afirmó que hace música porque es algo que le apasiona.

Yo hago música porque tengo muchas ganas de hacerla. Esa es mi realidad, yo esto lo estoy haciendo porque mi corazón me lo estaba pidiendo. Yo me acostaba en la cama y me quedaba pensando: 'pero yo lo que quiero es ver qué pasa si meto a 15 músicos a grabar'.