Cazzu Regaña a sus Fans por Lanzar Críticas a Christian Nodal: ¿Qué Dijo?

Como parte de su gira 'Latinaje', Cazzu hizo una parada en Chile. Durante uno de sus conciertos, un momento de volvió viral, pues parte del público empezó a corear insultos al cantante mexicano Christian Nodal, ex pareja de Cazzu.

Videos publicados en redes muestran cómo al principio los gritos se escuchaban de forma aislada, pero poco a poco se intensificaron hasta que sonaban como un coro unísono.

Fue entonces que Cazzu detuvo su show por unos minutos para decir algo: "No me hagan quedar mal. Yo todo el toempo portándome bien para que ustedes vengan acá. Pórtense bien, pórtense bien".

La audiencia reaccionó de la mejor manera y se rieron y le aplaudieron. En internet, las reacciones a su mensaje fueron mixtas, por un lado hubo quien defendió este acto como uno de madurez y profesionalismo y otros lo consideraron complicidad con el grito colectivo.

El gesto de Cazzu podría interpretarse como un deseo por no seguir alimentando una polémica que tiene que ver con su vida privada.

El homenajea Miriam Hernández

Otro de los momentos más celebrados por sus fans durante esta gira fue cuando Cazzu interpretó la canción 'El hombre que yo amo' de la cantante chilena Miriam Hernández.

Por su parte, Hernández agradeció el gesto y comentó que la interpretación había sido hermosa. Cazzu continuará su gira por Perú y Colombia.

