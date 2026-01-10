Chantal Andere Reacciona a Acusaciones de Florinda Meza de Haberla Drogado en su Boda

La actriz Chantal Andere rompió el silencio luego de que Florinda Meza, también actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, reiterara declaraciones sobre un episodio sucedido durante la boda de Andere con Roberto Gómez Fernández en 2001.

El tema volvió a cobrar relevancia tras una entrevista de Meza en 2025, en la que relató que, después de la ceremonia religiosa de aquel enlace, ella y Gómez Bolaños experimentaron una sensación “hipnótica y adormilada” tras consumir lo que creían era agua con limón, lo que atribuyó a una posible intoxicación. Meza aseguró que esto la llevó a una caída que le provocó lesiones faciales y la necesidad de cirugías reconstructivas.

¿Qué dijo Chantal Andere?

Ante el renovado interés mediático, Andere, quien fue cuestionada por periodistas en enero de 2026, se pronunció con un mensaje claro y alejado de confrontaciones.

“Yo siempre he sido muy respetuosa de lo que opinen los demás y ustedes me conocen. Jamás en la vida le daré ni siete minutos a nadie que haya dicho nada de mi vida por ninguna circunstancia”, afirmó la actriz, destacando que no busca alimentar polémicas pasadas.

Cuando se le preguntó directamente si existió algún tipo de sustancia en su boda, Andere rechazó categóricamente cualquier insinuación de que hubiera sucedido algo por el estilo, manteniendo un tono sereno y evitando entrar en detalles adicionales sobre el episodio mencionado por Meza.

Además, la actriz subrayó que prefiere no referirse a temas de su vida pasada por respeto a su familia actual y por mantener la tranquilidad personal, evitando así revivir momentos que considera cerrados.

Durante el mismo encuentro con la prensa, Andere también habló con cariño de su madre, la actriz Jacqueline Andere, señalando que está en buen estado de salud y con una energía que, dijo, es motivo de orgullo. Resaltó que su enfoque está puesto en su vida familiar y su carrera profesional, lejos de controversias que no aportan a su presente.

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta pública de Florinda Meza a las declaraciones recientes de Chantal Andere. Este intercambio evidencia cómo episodios del pasado en el mundo del espectáculo pueden resurgir y generar discusión mediática años después.

