Chappell Roan: Seguridad de la Cantante Acusa de Acoso a Hija de 11 años del Futbolista Jorginho
La cantante Chappell Roan enfrenta polémica tras acusaciones del futbolista Jorginho por un presunto incidente con su hija en Brasil.
La cantante Chappell Roan se encuentra en el centro de una polémica luego de que el futbolista Jorginho denunciara un supuesto incidente que involucró a su hija de 11 años durante su estancia en Brasil.
De acuerdo con el propio jugador, el hecho ocurrió en un hotel de São Paulo, donde coincidieron previo al festival Lollapalooza Brasil.
Jorginho relató que su hija, fan de la artista, simplemente pasó cerca de su mesa durante el desayuno, sonrió y regresó con su madre sin acercarse ni interactuar directamente. Sin embargo, minutos después, un miembro del equipo de seguridad de la cantante se habría aproximado de forma “agresiva” para acusarla de “acosar” o “faltar al respeto”.
Reacción del futbolista
El mediocampista calificó la situación como desproporcionada y aseguró que su hija terminó llorando y asustada tras el altercado. También cuestionó que una acción tan simple como mirar o reconocer a una figura pública pudiera interpretarse como acoso, y criticó el trato hacia una menor.
Incluso lanzó un mensaje directo a la cantante, señalando que los artistas deben entender la importancia de sus seguidores. Hasta el momento, la intérprete no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. Cabe destacar que Roan ha hablado anteriormente sobre la necesidad de mantener límites con fans y medios, lo que ha generado debate en redes tras este caso.
Alcalde de Río cancela participación de Chappell Roan de festival
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, vetó a Chappell Roan del festival en Copacabana tras la polémica por un presunto incidente con una fan menor. El funcionario afirmó que la artista “nunca actuará” en el evento mientras esté en el cargo.
La decisión surge luego de que el futbolista Jorginho acusara al equipo de seguridad de la cantante de intimidar a su hija. Como gesto, Cavaliere invitó a la menor al concierto de Shakira, quien encabeza la edición de este año.
