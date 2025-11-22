Fey Encabeza Megaconcierto por El Día Mundial del Sida 2025, Quién Más Integra El Cartel

Si creciste rebobinando casetes con una pluma o dedicando baladas en la radio, este evento es para ti. La AIDS Healthcare Foundation (AHF) ya publicó el cartel del megaconcierto gratuito que ofrecerá por el Día Mundial del Sida, que estará encabezado por Fey y la nostalgia de los 90, y se realizará bajo el lema "Unidos por la música en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH".

AHF ha curado un lineup que es un golpe directo a la nostalgia y al corazón del pop en español. La reina del electro-pop de los 90, Fey, es el headliner de un cartel incluye más dosis de nostalgia y despecho, pero también de baile, fiesta y diversión. Si estás listo para colocarte tu pañuelo en la muñeca y para recordar las coreografías de temas como Azúcar Amargo o Popocatépetl, no te lo puedes perder.

Quiénes integran el cartel del megaconcierto por el Día Mundial del Sida

Además de Fey, el cartel del megaconcierto se complementa con la nostalgia de dos leyendas: Rocío Banquells y Manoella Torres, que llevarán su show Despechadas al escenario. También se presentará el cantante Christian Chávez, un esencial para la generación RBD.

¿Quiénes más conforman el elenco?

La Más Draga 7

Zemmoa

Taiga Brava

León Lenden

Lalo Capetillo

Vivian Baeza

Ferjo.

En ediciones anteriores, el show estuvo a cargo de bandas como Belanova, Kinky, Fobia y Moenia, quienes se sumaron a la labor de derribar estigmas a través de la empatía.

Durante el evento AHF México ofrecerá:

Pruebas rápidas de VIH gratuitas y confidenciales.

Información sobre prevención y tratamiento.

Distribución masiva de condones.

Cuándo será el megaconcierto por El Día Mundial del Sida 2025

El Concierto por el Día Mundial del Sida 2025 se realizará el próximo domingo 30 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en la Ciudad de México.

En dónde será el megaconcierto por el Día Mundial del Sida

La AIDS Healthcare Foundation eligió como sede del megaconcierto por El Día Mundial del Sida 2025 el Monumento a la Revolución, que se convertirá en una inmensa pista de baile y conciencia social.

¿Cuándo?

Domingo 30 de noviembre de 2025.

¿Hora?

17:00 horas.

¿Dónde?

Monumento a la Revolución, CDMX.

¿Costo?

Entrada gratuita.

