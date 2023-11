Video | Conductora Sufre Accidente en Concurso de Baile del Programa Hoy

Terrible caída sufrió Mayte Carranco en los ensayos de Las estrellas bailan en Hoy. En una cargada, la conductora cayó e impactó su rostro contra el suelo. El más agobiado y que llegó al llanto fue su pareja de concurso, Juan Ángel Esparza.

El actor dijo:

Juan Ángel se sintió culpable del accidente, aunque fue cobijado por los coreógrafos.

Sí, yo siempre le dije a May: 'Confía que yo no te voy a dejar caer'; me siento responsable, de algún modo me siento un poco responsable, entendemos también que es un riesgo, lo entendemos... yo te juro, May, yo hubiera preferido que me pasara a mí, te lo juro