Cristian Castro Rompe el Silencio sobre su Ruptura con Mariela Sánchez: Esto Fue lo Que Dijo

Cristian Castro confirmó su separación con Mariela Sánchez, con quien tenía planes de casarse en 2026.

La ruptura presuntamente se dio poco antes de que la pareja se comprometiera oficialmente,luego de que se difundieran imágenes de Cristian Castro con otra mujer en Mendoza, Argentina.

De acuerdo con medios internacionales, Mariela dijo sentirse sorprendida por estas imágenes y señaló que el cantante mexicano se fue de su casa hace varios días.

La mujer con la quye presuntamente fue visto Castro es Marcela de Filippis, presidenta de uno de sus clubes de fans en Formosa.

¿Qué dijo Cristian Castro sobre su separación con Mariela Sánchez?

En un medio argentino Cristian Castro aseguró que la ruptura no fue causada por una infidelidad.

"Está hablado hace meses, venimos perdiendo armonía, cosas esenciales de la relación", dijo el intérprete de 'Azul'.

Sobre un presunto vínculo con Marcela de Filippis, Cristian aclaró que no están juntos.

"Ella no está conmigo. Quiero que sepan que yo nunca soy el malo".

El cantante aseguró que por ahora estará solo. "Voy a hacer mi luto, la voy a respetar", dijo.

