¿Cuándo Sale el Nuevo Álbum de Shakira? Fecha de Estreno y Canciones Confirmadas

Shakira anunció el lanzamiento de su nuevo álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' y aquí te decimos cuándo sale y qué canciones están confirmadas en este disco que se hará en vinilo.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana anunció que estrenará álbum el cual ha sido un proceso alquímico con el cual se ha reconstruido y transformado.

Video: Shakira Sorprende con Enigmático Anuncio

"No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", confesó.

¿Cuándo se estrena el álbum de Shakira 'Las Mujeres Ya No Lloran'?

El álbum de Shakira saldrá el viernes 22 de marzo 2024 y será vendido con la primera edición en vinilo de su carrera, ésta contará con cuatro ediciones de arte distintas; cada una acompañada de colores exclusivos.

Los colores son rojo, zafiro, esmeralda y diamante, este último estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los otros está limitada a sitios web y lugares específicos.

¿Qué canciones están confirmadas en nuevo álbum de Shakira?

El álbum incluirá los éxitos de los últimos años de la cantante colombiana, ocho nuevas canciones y un remix. Estas son los temas confirmados que vendrán en 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Music Sessions Vol. 53, con Bizarrap TQG, con Karol G Te felicito, con Rauw Alejandro Copa vacía, con Manuel Turizo Acróstico, con Milan y Sasha Piqué, los hijos de la artista

Video: Shakira Canta Con sus Hijos su Nuevo Tema "Acróstico"

¿Cuáles son los álbums de Shakira?

'Las mujeres ya no lloran' es el álbum 12 de estudio de la artista y el primero que lanza en siete años. Esta es su discografía: