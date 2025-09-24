Emma Watson Rompe el Silencio Sobre su Complicada Relación con JK Rowling

Emma Watson ha reaparecido en la vida pública después de haberse distanciado de la actuación y de JK Rowling.

La actriz compartió sus pensamientos sobre la relación que tiene actualmente con JK Rowling, creadora de Harry Potter, después de que la autora expresara opiniones polémicas contra la comunidad trans.

Watson, quien saltó a la fama por interpretar a Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter participó en el podcast "On Purpose With Jay Shetty", donde le preguntaron sobre Rowling.

Recordemos que en 2020, luego de que JK Rowling publicara una serie de tweets y un ensayo en los que atacaba a la comunidad trans, Watson compartió una declaración en la que apoyaba a la comunidad trans.

"Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o se les diga que no son quienes dicen ser", dijo la actriz en ese entonces.

¿Cómo reaccionó JK Rowling a estas declaraciones?

Luego de verse involucrada en varias polémicas debido a sus opiniones con respecto a la comunidad LGBTIQ, algunos actores de Harry Potter decidieron tomar distancia de JK Rowling. En respuesta a estos distanciamientos, la autora dijo que "nunca perdonaría" a Watson por sus puntos de vista, y que ella y algunos de sus coprotagonistas de Harry Potter ahora "arruinan" las películas para ella.

Emma Watson expresó en el podcast que las declaraciones de la autora no anulan todas las experiencias buenas que vivieron cuando grabaron las películas.

"Espero que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me amen y espero poder seguir amando a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión", dijo Watson.

Cuando Jay Shetty le preguntó a Watson si estaría dispuesta a sostener una conversación con Rowling, la intérprete de Hermione le dijo que sí.

