Es Falsa la Desaparición de la Mamá del Productor Nicandro Díaz

La desaparición de la madre del fallecido productor Nicandro Diaz es falsa, así lo puede confirmar N+ este martes 7 de octubre de 2025 al medio día.

La señora Delia González Hernández, de 90 años, quien padecía Alzheimer y estaba bajo cuidados en una casa de retiro en la Ciudad de México, falleció el pasado 23 de septiembre; sin embargo, la familia del productor de la telenovela 'Golpe de suerte' decidió manejar la información de forma muy discreta.

La muerte de la madre del productor ocurrió 18 meses después de que se diera a conocer el accidente que causó el fallecimiento de Nicandro Díaz.

La familia de Nicandro Díaz quiso eludir enviar un comunicado a la prensa para evitar revivir el tema familiar, además del conflicto con la última pareja del productor de telenovelas.

En su edición de este martes 7 de octubre, la revista TVNotas publicó en su portada que la mamá de Nicandro Díaz estaba desaparecida: “Alguien del asilo comentó que la sacaron de forma abrupta y que el personal tampoco tiene información sobre su destino”. Podemos confirmar que esta información es falsa.

Nicandro Díaz, adiós al gigante del melodrama

Nicandro Díaz falleció en marzo de 2024 a los 60 años, luego de haber viajado a Quintana Roo, confirmó ‘Hoy’, a través de Andrea Legarreta:

Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro Díaz. Un hombre que hizo un gran camino en esta empresa.

La conductora reconoció la trayectoria del productor:

Un hombre que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro, de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia.

También destacó la personalidad de Nicandro Díaz:

Era muy querido y familia para muchos, un gran jefe. Entusiasta, simpático, encantador, caballero y abrazamos mucho a su familia, nos pesa muchísimo la noticia.

Nicandro Díaz sufrió accidente que causó su muerte

Nicandro Díaz falleció luego de haber sufrido un accidente en Quintana Roo, a donde viajó para vacacionar con su novia Mariana Robles.

La policía de Cozumel detalló cómo y dónde había ocurrido el accidente que provocó la muerte del productor Nicandro Díaz: "El día 17 de marzo del año 2024 personal de perteneciente a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente un kilómetro del cedral, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel”.

A través del informe, la policía informó que su novia de entonces, la actriz Mariana Robles, relató que “un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años, de edad ambos originarios de la Ciudad de México".

Estos son los éxitos de Nicandro Díaz

Antes de su muerte, mientras grababa la telenovela ‘Golpe de suerte’, el productor ofreció una entrevista a TVyNovelas en la que confesó que tenía un par de “proyectos soñados”.

Nicandro Díaz mencionó: “Queremos llegar a los nuevos televidentes, se piensa que la televisión es algo antiguo y la televisión abierta está más viva que nunca y está en nosotros inyectar de esa vida a la televisión, a través de contenidos que valgan la pena, eso es un reto y lo tomamos”.

TelevisaUnivision despide a Nicandro Díaz con homenaje

El 21 de marzo se 2024, Nicandro Díaz recibió un homenaje en las instalaciones de Televisa San Ángel. Después de un íntimo funeral, productores como Juan Osorio, Carmen Armendáriz y Salvador Mejía, y actores (como Omar Fierro, Sergio Sendel y Eduardo Yáñez) asistieron a la ceremonia religiosa en la que se despidió al productor.

Salvador Mejía le dijo a TVyNovelas:

“representa mucho, no sólo a la empresa, fue muy importante, nuestro hermano, amigo, gran productor, gran padre, lo vamos a extrañar mucho.

Cabe recordar que Nicandro Díaz produjo las telenovelas:

‘¡Vivan los niños!’

‘Destilando amor’

‘Mañana es para siempre’

‘Soy tu dueña’

‘Amores verdaderos’

‘Hijas de la Luna’

‘La Méxicana y el Güero’

‘Mi fortuna es amarte’

‘Golpe de suerte’.

