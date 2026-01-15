Funeral de Yeison Jiménez: Despiden con Emotivo Homenaje al Cantante Fallecido en Avionazo

En un ambiente de emoción, música y recuerdo, miles de seguidores, familiares y colegas rindieron este miércoles un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar en el centro de Colombia.

El Movistar Arena, escenario que en vida presenció algunos de los conciertos más multitudinarios de Jiménez, se transformó en un espacio de despedida para uno de los íconos más representativos de la música popular del país.

Un homenaje entre música y celebraciones

A diferencia de un funeral tradicional, el homenaje combinó actos solemnes con momentos que celebraron la trayectoria del artista. A partir de primeras horas del día, miles de fanáticos ocuparon las butacas del recinto mientras sonaban sus canciones más emblemáticas y se proyectaban imágenes de su carrera en pantallas gigantes.

En el centro del escenario, una gran pantalla mostró el nombre de Yeison Jiménez, mientras coronas florales rodeaban los féretros del cantante y de las cinco personas que también murieron en el accidente.

Artistas de la escena popular interpretaron varios de sus éxitos. Entre ellos estuvieron nombres destacados como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Alzate, Paola Jara y Francy, quienes rindieron tributo con actuaciones cargadas de nostalgia y respeto.

Uno de los instantes que más conmovió a los asistentes fue cuando la hija de Jiménez, Taliana, subió al escenario acompañada de su madre para dirigir unas palabras al público.

La niña, visiblemente emocionada, agradeció el cariño recibido por su padre y pidió a los presentes que “oren mucho por él”, recordando el amor familiar que caracterizó al artista.

La madre del cantante también tomó la palabra, destacando el orgullo que sentía por la vida y el legado de su hijo. “Vuela tranquilo, ve al cielo”, expresó con voz entrecortada, generando un momento de silencio absoluto en la arena.

Foto: EFE

Una despedida entre el dolor y la celebración de una carrera

Aunque la ceremonia tuvo momentos solemnes, muchos asistentes interpretaron la velada como una fiesta en honor a la música y la vida de Jiménez, más que un duelo estricto. Sus seguidores corearon sus temas, aplaudieron cada interpretación y celebraron su influencia en la música popular de Colombia y Latinoamérica.

Jiménez, de 34 años, perdió la vida junto con cinco personas más cuando la avioneta Piper PA-31 Navajo en la que viajaba se estrelló cerca de Paipa, en el departamento de Boyacá, mientras se dirigía a una presentación en Medellín.

La noticia de su muerte causó un profundo impacto no solo en Colombia, sino en varios países de habla hispana donde su música había ganado popularidad. Tras el homenaje en Bogotá, organizaciones del género popular han anunciado que algunos conciertos programados en su gira podrían transformarse en eventos tributo para continuar celebrando su legado artístico.

Yeison Jiménez deja una huella en la música popular, con éxitos que trascendieron generaciones y una carrera ascendente que lo consolidó como uno de los exponentes más queridos del género.

