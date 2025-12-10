Humbe Anuncia Gira en México y EU en 2026: Fechas, Venta y Todo lo Que Debes Saber

Después de triunfar con un sold out en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, el cantante mexicano Humbe arrancará el 2026 con una ambiciosa gira por México y Estados Unidos titulada Dueño del Cielo Tour, como su álbum homónimo, con un total de 51 conciertos confirmados.

Este álbum representa el cierre de una trilogía artística que comenzó con “Esencia” (2023) y continuó con “Armagedón” (2024). Para Humbe, “Dueño del Cielo” es su obra más ambiciosa y honesta hasta ahora, un proyecto de introspección, vulnerabilidad y reconstrucción interna.

Esta es la gira más grande e importante del artista hasta ahora. Te contamos todo lo que debes saber.

Fechas y lugares de Dueño del Cielo Tour de Humbe

Inicio en México: 7 de febrero de 2026 en la Arena Monterrey, Monterrey.

Cierre en México: 10 de octubre de 2026 en San Luis Potosí.

El tour contempla varias decenas de ciudades nacionales: Morelia, Aguascalientes, Chihuahua, Pachuca, Tlaxcala, Saltillo, Durango, Guadalajara, Mérida, Toluca, Querétaro, Acapulco, Puebla, Hermosillo, Obregón, Orizaba, Oaxaca, Mexicali, Tijuana, Veracruz, Tampico, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Torreón, León, Tepic, entre otras.

Fechas en Estados Unidos: del 6 de marzo al 9 de abril de 2026, con conciertos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, Seattle, San José, Phoenix, Denver, entre otras.

¿Qué esperar del tour?

El tour servirá para presentar su más reciente álbum, también llamado “Dueño del Cielo”, un proyecto que marca una etapa de renovación artística, emocional y creativa.

Según reportes, la producción del concierto ofrecerá una experiencia integral: música en vivo, arreglos cuidadosamente planeados, visuales y una narrativa escénica que busca conectar emocionalmente con el público.

¿Cuándo empieza la venta de boletos de la gira de Humbe?

La venta general de boletos para las presentaciones en México iniciará el 12 de diciembre de 2025, a través de las boleteras oficiales de cada recinto.

Para Estados Unidos, el artista activó un registro en su sitio web oficial y redes sociales, donde los fans pueden inscribirse para recibir alertas sobre fechas y boletos.

“Dueño del Cielo Tour” representa un paso clave en la carrera de Humbe: consolida su salto de artista emergente a protagonista del pop alternativo, con una gira de largo alcance, producción ambiciosa y el rescate de su propuesta artística más íntima y madura.

