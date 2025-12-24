"James Ransone me Salvó”: Mujer Revela Cómo el Fallecido Actor de 'It' Evitó Que la Agredieran

El fallecido actor James Ransone, conocido por su trabajo en It: Chapter Two, The Wire y otras producciones memorables, está siendo recordado no solo por su carrera artística, sino también por un acto de valor que cambió por completo la vida de una mujer.

A unos días de su muerte por suicidio a los 46 años, una antigua vecina compartió un conmovedor relato sobre cómo el intérprete intervino en un intento de agresión sexual hace casi dos décadas.

¿Qué hizo James Ransone para rescatar a una mujer?

Molly Watts, quien vivía en el mismo edificio que Ransone en Chinatown, publicó un emotivo tributo en Instagram relatando un episodio ocurrido en 2006. Según su testimonio, fue atacada en la entrada del inmueble y quedó atrapada por un agresor, quien le puso las manos al cuello y le impedía gritar o respirar. Ninguna otra persona respondió a sus llamados de auxilio.

Fue entonces cuando Ransone corrió hacia ella sin pensarlo dos veces, y con un objeto corrió hacia ella, lo que intimidó al atacante y lo hizo huir. El actor llegó incluso a perseguir al agresor hasta otro edificio, lo cual permitió a la policía identificar y capturar a un hombre que resultó ser un reincidente en delitos sexuales.

Watts dijo en su mensaje que no está segura de cómo habría sido su vida si Ransone no hubiera intervenido esa noche. “Estoy muy agradecida de que este hombre existiera”, escribió.

Ransone había compartido previamente detalles de aquel incidente en entrevistas pasadas, describiendo cómo escuchó los gritos y salió a ayudar, incluso enfrentándose directamente al atacante antes de que llegara la policía. En aquella ocasión, actuó sin dudar, guiado por la urgencia y el instinto de proteger a alguien en peligro.

La tragedia de una vida compleja

La revelación de este rescate llega en medio del dolor y el luto por la muerte de Ransone, quien falleció el 19 de diciembre de 2025 por suicidio a los 46 años, dejando atrás una esposa y dos hijos.

Su partida ha reavivado las conversaciones sobre la salud mental, el peso del trauma personal y las complejidades de quienes luchan con sus propios demonios a pesar de mostrar fortaleza en momentos críticos.

En vida, Ransone había sido abierto sobre sus propias experiencias con el abuso, reveló, por ejemplo, que fue víctima de abuso sexual en su infancia, y con adicciones, y habló públicamente sobre cómo estas vivencias lo marcaron profundamente.

“El mundo es raro con los que han sido heridos, pero hay momentos en que su luz brilla y salva a otros”, concluyó Watts en su mensaje, recordando al público no solo la tragedia de su muerte, sino también uno de los gestos más puros de su vida.

