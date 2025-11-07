Así Suena 'Estrellitas y Duendes' de Juan Luis Guerra en la Voz de Sting

Parecen tan distantes uno del otro que parecía impensable una colaboración entre ellos. Sin embargo, Juan Luis Guerra y Sting presentaron una versión de Estrellitas y Duendes, uno de los más grandes éxitos del músico dominicano.

La canción fue lanzada en 1990, en el disco Bachata Rosa, y rápidamente se convirtió en uno de los temas más reconocidos y valorados de Juan Luis Guerra, de acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa del cantante caribeño.

Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que fusiona el celebrado sonido de Guerra con la inconfundible sensibilidad artística de Sting

Sting echa mano de su español

Si ya la colaboración resultó sorprendente, lo es más porque el músico británico la canta totalmente en español, obviamente, con su propio estilo y una carga emocional diferente a la original.

Juan Luis Guerra dijo que trabajar con Sting "ha sido un honor inmenso", ya que su "arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a Estrellitas y Duendes".

Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio

Por su parte, el exintegrante de The Police aseguró que "siempre" ha admirado el trabajo musical del dominicano.

Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación

Dos grandes en el estudio

Previo a su estreno mundial en YouTube, el compositor de Burbujas de Amor mostró la colaboración de los dos grandes en un ambiente íntimo.

Y no es para menos la sorpresa, ya que estos dos gigantes de la música suman decenas de premios:

Juan Luis Guerra: tres premios Grammy y 31 Latin Grammy.

Sting: sumando su carrera como solista y con The Police, tiene 17 Grammy, un Golden Globe, un Emmy y nominaciones al Oscar.

De acuerdo con el comunicado, esta nueva versión busca redescubrir a un tema clásico y reforzar la grandeza de Juan Luis Guerra como una de las grandes figuras de la música latina.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM