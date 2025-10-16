Juan Osorio y Eva Daniela Quieren Ser Papás Pronto Y Concebir un Bebé Por el Método Tradicional

Juan Osorio y Eva Daniela cumplieron sus doce primeros días como esposos. La pareja se casó en una romántica ceremonia el pasado 4 de octubre, en una hacienda ubicada muy cerca de León, Guanajuato, en donde contaron con aproximadamente 120 invitados; entre ellos las actrices Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena y el actor Daniel Elbittar. Quienes aún no han disfrutado su luna de miel, sí han hablado de la posibilidad de ser padres pronto y concebir un bebé por el método tradicional.

El productor y la joven actriz iniciaron su noviazgo en mayo de 2021, después de conocerse en el casting para la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?'. Tres años después, el productor le entregó el anillo de compromiso, a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este octubre de 2025, un año más tarde, la pareja se dio el "Sí, acepto", una vez más con la imagen de la Guadalupana de testigo.

Eva Daniela se casó con un vestido de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024. La fiesta contó con la voz de Emilio Osorio, quien interpretó su tema 'Sí o sí'; pero el resto de la fiesta estuvo a cargo de la Sonora Santanera con María Fernanda y de un DJ.

Video: Juan Osorio Compara la Nueva Relación de su Hijo Emilio con la de su Ex Karol Sevilla

Nota relacionada: Eva Daniela: El Vestido de Novia que Usó para Su Boda con Juan Osorio

Juan Osorio y Eva Daniela quieren ser papás pronto

Eva Daniela y el productor Juan Osorio sabían que llegarían al altar desde que empezaron a salir. Así lo aseguró la actriz y productora al canal de Youtube ‘Amexi-Noticia’: "Ahorita ya se los puedo platicar. Nosotros, desde que llevábamos dos días saliendo, ya hablábamos de la boda; entonces ya sabíamos que nos íbamos a casar y ya se cumplió, ya somos esposos", mencionó.

En esa misma charla habló de la posibilidad de convertirse en padres pronto. Eva Daniela aclaró que tener hijos es una ilusión para los dos: "Imagínense, todo lo que sea del amor nos hace muy, muy felices”, señaló. Pero la esposa de Juan Osorio no es la única que ha conversado sobre la posibilidad de hacerlo.

Juan Osorio desea concebir un bebé por el método tradicional

El productor Juan Osorio quiere ser papá. En una charla con Televisa Espectáculos confesó que él y su esposa quieren tener un bebé por el método tradicional. Explicó que han estado visitando a una doctora, por lo que espera volver a ser padre en un futuro próximo. Mencionó que le da mucha ilusión ser padre a los 68 años porque está viviendo otra etapa de su vida. En caso de que el embarazo no llegue a ser por el método tradicional, Osorio mencionó que ya pensarán en cómo lograrlo.

Sobre la diferencia de edades en su relación explicó: "¿Cómo compartirle a la gente que uno rejuvenece? Uno se siente rebien. La energía, las ganas, la pasión y no es que uno no lo haya tenido antes, pero esto te retroalimenta". El productor también confesó que soñaba con tener anillo de matrimonio, el primero de su vida. Eva Daniela compartió en redes sociales la declaración del productor y junto a ella escribió:

Tu primer anillo de matrimonio de la vida y el único que te acompañará por siempre. Te amo, mi esposo.

En la conversación con Amexi, Eva Daniela dejó abierta la posibilidad de que ocurra una boda religiosa. Al momento de relatar cómo la sorprendió el productor entregándole su anillo de matrimonio, pero sin confirmar nada, la joven les comentó a los reporteros: "todo quieren saber ustedes. Poco a poco les voy a ir contando todo".

Historias relacionadas:

Barbie Celebra el Día de Muertos 2025 con un Homenaje a 'La Llorona'

Alfredo Olivas Anuncia Cierre de su Vivo Tour 2025: Cuándo y Dónde Será el Concierto Final

Cazzu Reacciona a Carta de Nodal, Quien La Acusa de Recurrir a la Mentira y Distorsionar Hechos