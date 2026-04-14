Alicia Villarreal Cuestiona Imparcialidad del Juez del Caso contra Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal volvió a presentarse este martes en el Palacio de Justicia de Nuevo León para dar seguimiento al proceso legal que mantiene contra su exesposo, Cruz Martínez, a quien denunció por presunta violencia intrafamiliar en 2025.

A su llegada a la audiencia, relacionada con la revisión de medidas cautelares, la intérprete lanzó una crítica directa al sistema judicial, al señalar que, aunque confía en la ley, no percibe la misma imparcialidad en quienes la aplican.

“Lo único que sigo pensando es que las leyes realmente son justas; las personas que están en esa posición son las que son injustas”, declaró ante medios.

Acude Alicia Villarreal a Fiscalía de Feminicidios en NL

Señala falta de imparcialidad

Tras la audiencia, Villarreal insistió en que el proceso no se ha conducido con total objetividad. Incluso, señaló directamente al juez del caso.

“El juez no fue imparcial… confío en las leyes para que hagan lo pertinente”, afirmó la cantante, quien también recordó que su vida estuvo en riesgo hace más de un año.

De acuerdo con lo expuesto por su equipo legal, las medidas cautelares impuestas al productor no fueron modificadas, pese a que, según la parte acusadora, Martínez ha incumplido con ellas.

El conflicto legal entre Villarreal y Martínez se remonta a 2025, cuando la cantante lo denunció por presunta violencia familiar.

Desde entonces, el productor ha sido vinculado a proceso y se le han impuesto medidas como la prohibición de acercarse a la artista y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

A más de un año de haber iniciado el proceso, Villarreal ha reiterado que continuará con la denuncia y que confía en que el sistema judicial eventualmente actuará conforme a derecho, pese a sus críticas actuales.

La artista ha insistido en que su lucha no solo es personal, sino también parte de un contexto más amplio en el que las víctimas buscan justicia en casos de violencia de género.

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