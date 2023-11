Luis Miguel Brilla en la CDMX: 'El Sol' Arranca el Primero de Siete Conciertos

De noche salió el sol y brilló. Este 20 de noviembre, se celebró la primera fecha de las siete prometidas por Luis Miguel en la Ciudad de México, en el marco de su Tour Mundial 2023.

La noche arrancó en punto de las 21 horas con un video recopilatorio de su carrera musical y un sol brillante que dio pie al tema Será que no me amas, pero no le faltó nada.

En el escenario, se escucharon éxitos en todas las etapas de su trayectoria musical, desde los primeros hits como Hasta que me olvides.

Desde los clásicos que no pasan de moda como Cuando calienta el sol y La chica del bikini azul hasta su época de romance y los grandes hits que alcanzó con Armando Manzanero, como Por debajo de la mesa.

En esta ocasión, no hubo invitados presenciales en el escenario, pero sí dos colaboraciones gracias a la magia del video: con Michael Jackson y Frank Sinatra.

El cantante cambió de vestuario por única ocasión y dio paso al tradicional mariachi para interpretar La Bikina.

Continuó la velada y se escucharon Un hombre busca una mujer, Isabel, La incondicional y Ahora te puedes marchar.

Atrás quedaron los conciertos, la gira de hace cinco años, en las que paraba su presentación después de un par de temas, olvidaba las letras o dejaba insatisfecho a su público.

El de hoy, es un Luis Miguel vibrante, lleno de energía, que salió al escenario a demostrar por qué es uno de los cantantes más importantes en la historia de la música latina y que lanzó pelotas desde el escenario para interactuar con su público.

Una ovación de cinco minutos fue el regalo con el que se le despidió.

Luis Miguel salió al escenario con mucha energía y sonrisas para el público de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como ya es tradición, besó a algunos de los asistentes de las primeras filas y aunque se esperaba que dijera algunas palabras, no lo hizo, solo gesticulaba frases y mandaba besos.

Luis Miguel, un sol más brillante que nunca. Al finalizar, algunos afortunados lograron captarlo en helipuerto, donde saludó a los que estaban esperándolo.

Con información de Televisa Espectáculos Moisés Casab / redes sociales

