Luisito Comunica Revela Que Fue Estafado por Comprar Boletos en Reventa para The Weeknd

Luisito Comunica volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por sus viajes, sino por haber caído en una estafa.

El creador de contenido compartió con sus seguidores la mala experiencia que vivió al intentar conseguir entradas para el concierto de The Weeknd en la Ciudad de México a través de un sitio de reventa. Según explicó, desembolsó unos 1,300 dólares (poco más de 22 mil pesos) por unos boletos que, al final del día, nunca llegaron a sus manos.

Una compra que quedó en el aire

Luisito detalló que hizo la transacción mediante StubHub e incluso recibió un correo de confirmación de la compra. Sin embargo, los códigos de acceso jamás llegaron. El influencer no se guardó nada y admitió sentirse "estúpido" por haber tropezado otra vez con la reventa, pues no es la primera vez que confía en este tipo de plataformas con los mismos resultados.

Un error que se repitió

Lo que más llamó la atención de su testimonio es que ya tenía antecedentes con la misma página. Luisito recordó que hace unos años pasó por algo idéntico cuando intentó ir a ver a Daddy Yankee. En esta ocasión, decidió darles una segunda oportunidad pensando que habrían pulido su servicio, pero se topó con la misma pared: se quedó sin dinero y sin concierto

Además de la pérdida económica, denunció que la atención al cliente fue una total decepción. Al intentar reclamar, se encontró con respuestas lentas que no servían de nada. La plataforma no le ofreció ninguna solución inmediata ni el reembolso de su dinero, lo que terminó por arruinar sus planes.

Una advertencia para sus seguidores

El influencer aprovechó la situación para advertir a sus fans sobre los peligros de comprar en la reventa.

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