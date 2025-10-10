Con Jarana Mosquito y Quijada de Burro, Macario Martínez Llega al Tiny Desk

Tras la exitosa participación de mexicanos como Café Tacvba, Natalia Lafourcade, Jenny and the Mexicats, Lila Downs y Troker, finalmente Macario Martínez llegó al Tiny Desk de NPR. A siete meses de haber saltado a la fama a través de las redes sociales, el trabajador de limpia logró llevar su proyecto musical de huapango folk rock a Washington, D.C. Aquí te contamos qué canciones interpretó y dónde ver el concierto especial de NPR.

Cuatro días después del lanzamiento del exitoso Tiny Desk de 31 minutos, la presentación musical de Macario Martínez debutó en la cuenta de YouTube de la estación, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Este año también se espera el show de la mexicana Silvana Estrada, quien anunció que la transmisión de su concierto íntimo será en una semana.

Macario Martínez llega al Tiny Desk, qué canciones interpretó

Desde lugares muy recónditos de México, Macario Martínez y sus cuatro músicos llegaron a Washington para presentar su proyecto en un Tiny Desk. En el pequeño recital, Macario incluyó las canciones 'Sueña Lindo, Corazón', 'Estrellas', 'Enhierbado' y 'Azul'. Al intérprete originario de la Ciudad de México lo acompañaron los músicos Ernesto Anaya, "el gran" Jaxho, Emmanuel Esquivel el "Hombre Flores" y Perick Conde.

El grupo llegó hasta Estados Unidos con instrumentos como una jarana jarocha mosquito, una marimba, una quijada de burro y una tarima de zapateado. En su primera participación con el público dijo: "Estamos muy emocionados de estar aquí". Más adelante agregó

Cada quien hemos pasado por muchas cosas durante nuestros vidas; y hoy los caminos de nuestras vidas nos trajeron por acá. Esta canción se llama Azul y que viva México.

Quién es Macario Martínez

En febrero de 2025, cuando tenía 23 añoñs, Macario Martínez trabajaba en el servicio de limpia de la Ciudad de México. En aquel entonces decidió grabar un videoclip en sus redes sociales, lo subió a las redes sociales por la tarde y al día siguiente, al despertar, se enteró de que se había vuelto viral.

Al público le entusiasmó la historia del joven que trabajó como barrendero después de no haber podido entrar a la universidad; además, simpatizaron con la frase que escribió: "La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que quiere que escuches su música".

Que no se rindan, que si sienten que un proyecto que tienen es bueno y merece ser escuchado, que lo hagan de las formas que tengan a su alcance y que no tengan miedo de salir a la luz, de salir al mundo.

Dónde ver el concierto especial de NPR con Macario Martínez

El mexicano Macario Martínez llevó al Tiny Desk su música evocadora y su lirismo anhelante, así lo hizo saber NPR en su cuenta de YouTube, en donde se puede encontrar el clip con la presentación completa.

