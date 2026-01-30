Macaulay Culkin Reacciona a la Muerte de Catherine O'Hara, su Mamá en 'Mi Pobre Angelito'

La noticia de la muerte de Catherine O’Hara provocó una oleada de reacciones en Hollywood y entre varias generaciones de espectadores que crecieron viéndola como Kate McCallister, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito.

Una de las despedidas más conmovedoras llegó de Macaulay Culkin, quien interpreta a Kevin en la película y le dedicó un mensaje íntimo en Instagram.

El actor, que alcanzó la fama mundial junto a O’Hara a principios de los noventa, compartió un texto breve que rápidamente se volvió viral por la cercanía emocional que transmite y por la relación simbólica que ambos construyeron en la pantalla.

“Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decirte. Te amo. Nos vemos pronto”, escribió Culkin.

Un vínculo que trascendió la ficción

Aunque su relación fue estrictamente profesional, para el público Culkin y O’Hara quedaron ligados para siempre como una de las duplas madre-hijo más icónicas del cine.

Mi Pobre Angelito no solo marcó la infancia de millones de personas, sino que consolidó a O’Hara como una figura maternal entrañable dentro de la cultura pop.

El mensaje de Culkin fue interpretado por muchos fans como una despedida que va más allá del set: una forma de honrar a la mujer que, dentro y fuera de la pantalla, representó cuidado, amor y presencia constante en uno de los filmes más recordados de la historia del cine comercial.

Tras la publicación, miles de seguidores, colegas y cinéfilos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo al actor y homenajes a la trayectoria de O’Hara, recordando no solo su trabajo en Mi Pobre Angelito, sino también su legado en comedia, televisión y cine.

La despedida de Culkin resume el sentir de toda una generación: la pérdida de una actriz que no solo interpretó personajes memorables, sino que se convirtió en parte de la memoria emocional colectiva.

