Maribel Guardia Acudió a una Médium al Cumplirse un Año de la Muerte de su Hijo

Maribel Guardia reveló en exclusiva con Televisa Espectáculos que acudió con una médium que se comunica con espíritus, por recomendación de una amiga, cuando acaba de cumplirse un año del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

La actriz explicó que la médium le dijo cosas referentes a su madre, a su hijo, que murió el pasado 9 de abril del 2023, y de su nieto.

Hago una cita y la fui a ver, y era una médium entonces has de cuenta que tuve una llamada telefónica con Julián, increíble, me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá

La famosa agregó que le sucedieron cosas fuera de lo normal tras este encuentro, como encontrar un sombrero que había desaparecido, así como que se le aparecieron juguetes de su hijo cuando era niño, los cuales le dio a su pequeño nieto.

Fue una cosa increíble, fue cuando cumplió un año de muerto y yo andaba muy mal, muy mal andaba mal mal, me temblaba la mano, me iba de medio lado y a partir de ese día, me recuperé

De acuerdo con ella, este místico encuentro respondió las dudas que como mamá surgieron en su corazón, pero también hablaron del día en que ella trascenderá.

Cosas que sólo él (Julian Figueroa) y yo sabíamos me las contestó, fue muy bonito. Bueno, en su velorio, la Virgen de Guadalupe me dio un mensaje que no te voy a decir, pero ahora ya lo que me dijo esta última vez fue: el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja, no te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar, pero bueno ya Dios sabrá cuándo, sólo Dios sabe