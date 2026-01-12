Mark Ruffalo Estalla contra Donald Trump en los Golden Globes 2026: ¿Qué Dijo?

La 83º entrega de los Golden Globe Awards, celebrados este domingo 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Los Ángeles, se convirtió en escenario no solo de reconocimiento cinematográfico, sino también de un intenso pronunciamiento político por parte del actor Mark Ruffalo, quien cargó con dureza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su paso por la alfombra roja.

Ruffalo, conocido por su carrera en cine y por su activismo social, fue uno de varios asistentes que utilizaron la visibilidad de la gala para hacer una protesta simbólica luciendo un pin con la frase "Be Good" en la solapa de su saco.

El accesorio buscaba honrar a Renée Nicole Good, una mujer recientemente asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, y llamar la atención sobre lo que diversos grupos y celebridades consideran un patrón de violencia institucional.

Un mensaje directo contra Trump

Al ser abordado por medios, Ruffalo vinculó explícitamente su gesto con una crítica frontal al liderazgo político de Estados Unidos.

“Esto es por Renée Nicole Good, que fue asesinada”, declaró el actor, y usó ese contexto para cargar contra lo que, a su juicio, representa la administración política actual.

En un señalamiento particularmente duro, Ruffalo afirmó que el presidente es “el peor ser humano que existe” y advirtió que “si dependemos de su moralidad para dirigir el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas”.

El actor extendió sus críticas también al conflicto internacional y al respeto por las leyes: según sus palabras, Estados Unidos se encuentra en “una guerra con Venezuela” que calificó de invasión ilegal, y señaló que el mandatario le está diciendo al mundo que “las leyes internacionales no le importan”.

"Esto es por ella", dijo señalando el pin, "esto es por la gente de Estados Unidos que está aterrorizada y asustada. Yo soy uno de ellos. Amo a este país. Lo que estamos viendo que está ocurriendo no es Estados Unidos", concluyó Ruffalo.

🎥 Mark Ruffalo recuerda en los Globos de Oro a Renee Nicole Good, la mujer que murió asesinada por un agente del ICE y manda un mensaje a Donald Trump: "Es el peor ser humano que existe" pic.twitter.com/LfH3pCLoO0 — Público (@publico_es) January 12, 2026

Reacciones a las palabras de Mark Ruffalo.

El pronunciamiento del actor generó fuertes reacciones en redes sociales. Su intervención se suma a un creciente número de celebridades que han usado alfombras rojas y ceremonias para visibilizar cuestiones sociales y políticas.

La campaña #BeGood, por su parte, también fue utilizada por otras figuras como Wanda Sykes, Natasha Lyonne y Jean Smart, quienes portaron pines similares en solidaridad con las víctimas de violencia institucional y para hacer un llamado a la empatía y la justicia.

