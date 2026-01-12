¿Qué Significa 'Be Good', Pin Usado por Famosos en Golden Globes 2026 como Protesta?

Durante la alfombra roja de los Golden Globes 2026, un pequeño accesorio llamó poderosamente la atención: el pin con la frase “Be Good”, lucido por varios famosos como Mark Ruffalo, Jean Smart y Wanda Sykes, a modo de protesta silenciosa en la ceremonia.

¿Qué significa el pin “Be Good”?

Aunque a simple vista el mensaje puede parecer genérico o incluso amable, el uso del pin tuvo una carga simbólica clara. “Be Good” (“Sé bueno” o “Haz lo correcto”) fue una protesta directa contra ICE y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Este pin también hacen referencia a Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el 7 de enero de 2026, durante una operación migratoria que ha generado una intensa controversia pública y política.

Good, descrita por familiares y amigos como poeta, madre y persona creativa, murió mientras estaba en su vehículo en un barrio residencial, en un hecho que desató protestas y exigencias de una investigación más transparente sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

La administración federal caracterizó el incidente como un acto de “defensa propia” y, en algunos comunicados, calificó a Good como una “terrorista doméstica”, incluso antes de que concluyera cualquier investigación formal.

Sin embargo, familiares, autoridades locales y activistas rechazaron esa versión, señalando que Good no representaba una amenaza y que su muerte fue un uso excesivo de fuerza, motivando manifestaciones y debates sobre las prácticas de ICE y el papel de la aplicación de la ley en comunidades civiles.

Una protesta sin discursos

A diferencia de otros años, en los que los Globos de Oro han sido escenario de discursos explícitos o consignas directas, el pin “Be Good” apostó por una estrategia más sutil. No hubo declaraciones oficiales ni explicaciones en el escenario, pero la repetición del accesorio en distintos looks dejó claro que se trataba de una acción coordinada.

Esta protesta recuerda el papel público de las celebridades en torno a debates sobre conflictos internacionales, diversidad y derechos humanos.

El pin cumplió con el objetivo de generar ¡ conversación y convertir un detalle de vestuario en un statement político y cultural.

