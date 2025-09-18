Fallece Brad Everett Young; Esto Se Sabe del Trágica Muerte del Actor de 'Grey's Anatomy'

Este jueves, 18 de septiembre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento de Brad Everett Young. Te decimos qué se sabe de la trágica muerte del actor de 'Grey's Anatomy'.

La noticia fue confirmada por Paul Christensen, publicista de la estrella, de acuerdo con el sitio 'The Hollywood Reporter'.

El actor, originario de Virginia, se formó en la Averett University con la intención de dedicarse a la medicina. Sin embargo, eligió el camino de las artes donde ganó reconocimiento como:

Actor

Escritor

Fotógrafo

Brad Everett Young es recordado por su actuación en series como ' Boy Meets World' (Aprendiendo a Vivir), 'Felicity', 'Grey's Anatomy' y 'Numb3rs'. Además de cintas como 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde', 'Charlie's Angels' (Los Ángeles de Charlie), 'Love & Basketball' (Amor y baloncesto), 'Jurassic Park III', 'I Love You, Man' (Te amo, hermano) y 'The Artist' (El Artista).

Noticia relacionada: Muere Tomas Lindberg: ¿De Qué Falleció el Vocalista de At The Gates?

Esto se sabe del trágico accidente dónde murió Brad Everett Young

Brad Everett Young murió a los 46 años durante un trágico accidente automovilístico el pasado 14 de septiembre.

El actor y fotógrafo habría sido impactado por otro vehículo cuando transitaba por la autopista 134, en Los Ángeles, California. Se sabe que viajaba solo.

Paul Christensen, el publicista del actor, detalló que Everett Young murió en el lugar del accidente a causa de las lesiones del choque, mientras que el conductor del otro vehículo continúa hospitalizado.

La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar