Muere Actor de la Famosa Serie ‘Doogie Howser’, Protagonizada por Neil Patrick Harris

James B. Sikking, actor estadunidense famoso por series como Doogie Howser o El precio del deber (Hill Street Blues), murió a los 90 años de edad, informó The Hollywood Reporter.

Sikking, nominado al Premio Emmy, falleció el 13 de julio de 2024 en su casa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, por complicaciones relacionadas con la demencia que padecía, reveló la publicista Cynthia Snyder.

El actor dio vida a David Howser, padre de Doogie Howser, en la famosa serie del joven médico prodigio, que se graduó a los 10 años de la universidad, protagonizada por Neil Patrick Harris.

James B. Sikking también interpretó al sensato teniente Howard Hunter en El precio del deber y trabajó para el director Steven Bochco en la serie Brooklyn sur (Brooklyn South).

James B. Sikking, Actor on 'Hill Street Blues' and 'Doogie Howser,' Dies at 90 https://t.co/FoOUvQbNgp