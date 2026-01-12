Muere Mario Cid, Primer Actor y Padre de Mara Escalante: ¿De Qué Falleció?

El mundo del espectáculo en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del primer actor Mario Cid a los 93 años, reconocido por su trayectoria en la televisión y el teatro. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, especialmente por el vínculo del actor con su hija, la comediante y actriz Mara Escalante.

¿De qué falleció Mario Cid?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte. Ni la familia ni representantes cercanos han compartido detalles médicos, por lo que se espera que en las próximas horas haya información confirmada. En redes, colegas y seguidores han pedido respeto y privacidad para sus seres queridos.

¿Quién era Mario Cid?

Mario Cid fue un actor de carácter, de esos rostros que acompañaron por décadas a la audiencia mexicana en series y telenovelas. Su trabajo se distinguió por la versatilidad y la disciplina actoral, lo que le valió el reconocimiento de sus compañeros de gremio y del público.

Los mensajes de apoyo para Mara Escalante

Después de que se dio a conocer la noticia, fans y figuras del medio han enviado mensajes de apoyo a Mara Escalante. La actriz aún no ha emitido un comunicado público con detalles adicionales, pero las muestras de solidaridad no se han hecho esperar.

Por ahora, el legado de Mario Cid queda en su trabajo y en el recuerdo de quienes crecieron viéndolo en la pantalla.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/eBd06yruKJ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 12, 2026

