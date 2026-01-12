Yolanda Andrade Reaparece en Video con Julio César Chávez y Aclara Rumores sobre su Salud

Yolanda Andrade reapareció públicamente en un video junto al exboxeador Julio César Chávez para aclarar los rumores sobre su estado de salud, luego de semanas de especulaciones en redes sociales.

El video, que fue publicado por el propio Chávez, muestra a la conductora tranquila mientras comparte con sus seguidores un mensaje para desmentir versiones alarmistas sobre su estado de salud. Acompañada por Chávez, Andrade busca poner fin a la desinformación que se había generado en torno a su enfermedad.

“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo”, dijo Chávez en el video.

Andrade, por su parte, pide respeto y paciencia mientras. La presencia de Julio César Chávez refuerza el tono de respaldo y cercanía, en un intento por transmitir calma y credibilidad ante los rumores.

“Muy feliz de verte, de estar contigo, de hablar con tu mamá ahorita, de estar con mis hermanos y contigo, Miriam, que nos estás grabando. Y muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. Y, y, y no anden mortificando a la gente, por favor”, dijo la conductora.

Reacciones a la reaparición de Yolanda Andrade

Desde hace meses, la salud de la presentadora ha sido tema de conversación pública, especialmente tras sus ausencias en televisión y algunas declaraciones pasadas. Sin embargo, el video busca dejar claro que Andrade se encuentra atendida médicamente y con ánimo de seguir adelante.

La reaparición no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el video generó miles de reacciones y comentarios, en su mayoría mensajes de apoyo y buenos deseos. Muchos usuarios celebraron verla nuevamente frente a la cámara y reconocieron la importancia de que ella misma aclarara la situación.

Amigos para que vean que mi amiga querida se encuentra bien con gente que la quiere y la cuida

