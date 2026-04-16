Muestran Imágenes Recreadas con IA del Fallecido Actor Val Kilmer en Nueva Película

Fueron reveladas las primeras imágenes del regreso a la pantalla grande del fallecido actor Val Kilmer gracias a la Inteligencia Artificial.

Este miércoles en Las Vegas los realizadores de 'As Deep as the Grave', mostraron el tráiler en el marco de la CinemaCon.

La cinta de los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor se espera estrene a fin de año.

Kilmer que padecía cáncer falleció en abril de 2025, a causa de una neumonía, a los 65 años.

'As Deep as the Grave'

'As Deep as the Grave', trata sobre la pareja de pioneros arqueólogos Ann y Earl Morris, quien se dice contribuyó a diseñar el personaje de Indiana Jones.

Kilmer fue considerado antes de la pandemia para interpretar a un padre católico, pero debido a sus problemas de salud, desistió del rol.

Noticia relacionada: De The Doors a Top Gun: Este Es el Legado de Val Kilmer en el Cine

Tecnología

Luego de una pausa por la pandemia los hermanos Voorhees vieron en la tecnología una oportunidad para traer de vuelta a Kilmer como el padre católico Fintan, quien "sufría de tuberculosis, y que, como muchos, fue al suroeste de Estados Unidos por el clima seco, y abrió varias misiones", según indicó Coerte.

Familia Kilmer

Luego de hablar con los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack, les dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias etapas de la vida.

Los realizadores no descartan que el tema pueda conflictuar a algunas personas, pero insistieron en que siguen los lineamientos del Sindicatos de los Actores de la Pantalla SAG-AFTRA, conocidos como las tres C: consentimiento, compensación y colaboración.

Al respecto Coerte dijo a la AFP:

"Siguiendo este proceso, trabajando con la familia, podemos realmente demostrar la forma correcta de hacer esto"

Los realizadores precisaron que la versión generada por IA de Val Kilmer aparece una hora y 17 minutos en pantalla.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ