Christian Nodal Recibe Críticas por “Olvidar” a su Hija Inti en sus Propósitos de Año Nuevo

Christian Nodal arrancó el 2026 envuelto en una nueva polémica: usuarios de redes lo criticaron por no mencionar a su hija, Inti, en la lista de propósitos que compartió para el nuevo año, lo que detonó un debate sobre paternidad, prioridades públicas y la relación del cantante con su hija.

En una conversación con el canal colombiano Caracol Televisión, Christian Nodal se sinceró sobre sus planes para 2026, poniendo el foco en la música y en una etapa más introspectiva de creación. El cantante adelantó detalles de su próximo álbum, reveló que quiere volver al terreno de las colaboraciones y confirmó que trabaja en un documental que mostrará, desde adentro, su proceso creativo.

“Para el 2026, quiero hacer un álbum que rompa duro. Quiero hacer muchos duetos. He dejado de hacer muchos duetos. Quiero dedicarme 100% a sacar un álbum que traiga arte, que traiga cultura, que traiga un documental también de cómo se hace la música”, expresó el artista.

Entonces ¿cuáles son los propósitos de Nodal?

El cantautor habló de su deseo de tener una casa frente al mar, de aprender a pescar, e incluso de mejorar su voz tomando clases de canto. En el plano sentimental, fue directo: reafirmó su intención de llegar al altar en una ceremonia religiosa con Ángela Aguilar, y confirmó que ese paso sigue en sus planes a corto plazo.

Pero en los planes que mencionó, no hubo referencia directa a su hija, nacida en 2023 fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. La omisión no pasó desapercibida: en X, Instagram y TikTok, usuarios lo señalaron por “olvidarla”, calificando el gesto como insensible o desconectado de su papel como padre.

La conversación que alcanzó a Nodal

Comentarios como: “¿y tu hija no es propósito?”, “Inti debería ser lo primero” o “todo menos ser mejor papá”, se replicaron en hilos virales y videos de reacción.

Algunas publicaciones superaron los cientos de miles de reproducciones, empujando el tema a tendencias de conversación del día. El tono de la crítica se dividió en dos bandos: quienes consideran que un propósito público no sustituye la paternidad real, y quienes sostienen que las figuras públicas también comunican con lo que callan.

¿Qué se sabe de su relación con Inti?

Nodal ha compartido a lo largo de los años momentos esporádicos sobre su paternidad en Instagram, usualmente mediante fotos o dedicatorias breves, pero no existe un registro constante de contenido sobre su hija en sus canales oficiales, algo que fans suelen contrastar con la exposición mediática que han tenido otros capítulos de su vida personal (relaciones, polémicas, música, giras).

El debate ocurre en un momento de alta atención mediática sobre Nodal, quien en 2025 y 2026, ha sido protagonista de conversaciones por sus relaciones sentimentales y el escrutinio sobre su vida privada.

Las críticas hacia Nodal en este sentido abren una reflexión: ¿los propósitos en redes deben incluir todos los roles personales?o ¿hay ámbitos que no necesitan validación pública?

