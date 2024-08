¿Qué Sabemos de la Película Biográfica de Britney Spears?

Tras la impactante revelación que Britney Spears hizo en sus redes sociales acerca de un nuevo proyecto secreto que está trabajando con el productor de cine, Marc Platt, las especulaciones entre los fans de la ‘Princesa del Pop’ se desataron.

A pesar de que anunció el “proyecto secreto” y el productor, que según dijo Spears, ha dirigido sus películas favoritas, ella no reveló más detalles del proyecto.

¿Qué Más se Sabe de la Biopic de Britney Spears?

Anteriormente, Universal Pictures, había asegurado los derechos para una película biográfica oficial basada en las memorias de Britney Spears, The Woman in Me.

Este libro, publicado en octubre de 2023, ha sido muy bien recibido, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en un bestseller. Por lo que la nueva película promete ser una representación más precisa y autorizada de la vida de Spears.

El libro de Britney Spears es brutalmente honesto en cuestiones personales, familiares y laborales; además, relata pasajes tormentosos que ha vivido durante su carrera y la polémica relación que mantuvo con la estrella de NSYNC, Justin Timberlake.

Según reportan medios estadounidenses, la casa productora habría escogido al director Jon M. Chu para dirigir la adaptación a la pantalla grande del libro de Britney Spears.

Universal Pictures ya tiene una amplia experiencia en el desarrollo de películas biográficas exitosas como Straight Outta Compton o 8 Mile del rapero Eminem.

Actualmente, Universal Pictures también se encuentra desarrollando una película basada en la vida de Snoop Dog.

Hasta el momento no se sabe si será la misma Britney Spears quien protagonice la película o alguna otra actriz.

Con información de AFP y Reuters

HAVJ