Tras Renuncia de Jurado, Exreinas y Público Cuestionan Transparencia en Miss Universo

Un par de días después de que el compositor y empresario libanés-francés, Omar Harfouch, renunciara como jurado oficial del certamen Miss Universo 2025, las voces de exreinas de belleza mexicanas y público internacional se han escuchado en redes sociales, en donde no han parado de cuestionar la transparencia en el concurso de belleza.

Harfouch se despidió de su lugar como miembro del jurado de Miss Universo 2025 argumentando graves irregularidades en el proceso de selección de las finalistas. En distintas publicaciones en su cuenta de Instagram denunció falta de transparencia por conflicto de intereses, y aseguró que existía un "jurado improvisado" que habría preseleccionado a 30 finalistas.

Exreinas de belleza y público cuestionan transparencia en Miss Universo 2025

Antes de la denuncia de Harfouch y de la renuncia del ex jugador de futbol francés Claude Makélélé, la modelo y actriz mexicana Martha Cristiana acusó a Jorge Figueroa de ser el responsable "del costo enorme en términos de prestigio" en el que se está viendo envuelta la marca Miss Universo, en general y Miss Universo México, en particular; a esta polémica ahora se suma la denuncia realizada por Harfouch, que ha sido respaldada por una concursante anónima del concurso Miss Universo y por el público.

Aunque no de manera directa, pero sí con un repost en su cuenta de Instagram, Lupita Jones, Miss Universo 1991, compartió el artículo de la revista People, en el que una concursante anónima de Miss Universo 2025 se pronunció tras la dimisión de Omar Harfouch. El texto relata cómo la concursante se dijo desconsolada por el hecho de que se eligieran a 30 finalistas antes siquiera de competir.

La reina de belleza, que quiso mantenerse en el anonimato, dijo que ella y sus compañeras se enteraron de estos rumores por redes sociales, en donde han ganado peso. La aspirante pidió respeto, honestidad, justicia y rendición de cuentas a los organizadores.

Además de esta publicación, Lupita Jones tuvo una conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que lamentó que lo más triste de todo es que "Miss Universo ya no se trata de la competencia, se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor, y todo eso lo único que hace es depreciar la marca tremendamente, depreciar la presencia de una reina de belleza, cuando se convierte solamente en un circo en donde, pues, estás más pendiente de 'a ver ahora qué escándalo va a salir'".

Por su parte, la también mexicana, Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, lamentó que en esta ocasión no pueda dar su top de favoritas, debido a que desconoce los criterios con los que se estarán eligiendo a las finalistas; sin embargo, aseguró que estaría "muy al pendiente de ver lo que pasa". La tapatía dijo sentir mucho cariño por la plataforma y por la marca de Miss Universo "y por eso me gustaría que siempre tenga esa magia que tenía hace unos años".

En la cuenta de Instagram de Miss Universo, la audiencia de distintos países ha denunciado que las aspirantes han sacrificado muchos aspectos de su vida personal por estar en el concurso, y les parece injusto lo que ellos definen como "robo". Además de denunciar la falta de transparencia en la votación, señalaron lo raro que resulta que Bangladesh y Filipinas hayan estado en los tres primeros lugares durante dos semanas "y, de repente, Paraguay obtuvo millones de votos en una hora".

Precisamente sobre Miss Universo Paraguay, Yani Gómez, en redes sociales se ha destacado que la participante es pareja del médico James Irvin Healy, jurado en la categoría de Beyond The Crown, que reconoce el trabajo social de las contendientes de Miss Universo 2025. Aunque hay quienes defienden el trabajo de Gómez, también están quienes cuestionan que el vínculo podría influir en el resultado final.

¿Cuál es el papel de México en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch ha destacado en distintas pruebas de la 74 edición de Miss Universo, en ellas se ha logrado ubicar dentro del top 8; por ejemplo, la participante mexicana forma parte de las elegidas en las categorías mejor piel (6o. lugar), la más hermosa (8o. lugar), mejor traje nacional (7o. lugar), mejor vestido de noche (6o. lugar), selección del público (6o. lugar), la más fotogénica (4o lugar) y Miss simpatía (4o lugar).

Mientras las denuncias continúan, decenas de mexicanos se dieron cita en Tailandia, hasta donde viajaron para apoyar a la tabasqueña. Un día antes de la ceremonia de coronación de Miss Universo 2025, el lobby del Grand Richmond Hotel se llenó de connacionales que se apostaron para recibir a Fátima Bosch.

Entre gritos de "Porque los sueños se convierten en realidad y porque dios así lo quiso", tabasqueños celebraron a la mexicana con un mariachi que interpretó temas como La Bikina, Cielito Lindo, El Mariachi Loco y Me gustas Mucho de Rocío Dúrcal.

