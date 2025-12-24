Príncipe de Gales Recibe un Saludo Inesperado de un Perro Durante Filmación en un Parque

Una paseadora de perros protagonizó un encuentro inesperado en un parque de Windlesham cuando se topó con el Príncipe de Gales y la exfutbolista inglesa Jill Scott durante una filmación. El momento cobró particular notoriedad cuando el can corrió hacia el heredero al trono británico.

El incidente ocurrió mientras ambas figuras públicas grababan material para Fields in Trust, organización benéfica de la cual el Príncipe Guillermo funge como patrono y presidente. La organización documentó el momento a través de sus redes sociales y material audiovisual.

Según informó Fields in Trust en su publicación:

Una paseadora local de perros se llevó una sorpresa cuando se encontró con nuestro Patrono y Presidente, el Príncipe de Gales y la legendaria futbolista inglesa Jill Scott, filmando en un parque de Windlesham

Las imágenes del encuentro muestran al perro acercándose al Príncipe durante la filmación en el parque. La escena se desarrolló en un entorno natural rodeado de vegetación. En el material audiovisual se escucha a Catherine decir:

No te preocupes. No, para nada. Que tengas un hermoso día. Está bien, no te preocupes. Está bien

El propósito de la filmación fue discutir la importancia de proteger los espacios verdes del Reino Unido, no solo para las comunidades actuales, sino también para los niños del futuro, según explicó la organización. Fields in Trust describió el proyecto como un paseo en el parque con su patrono y presidente.

La organización destacó su mensaje principal con la frase:

Una vez que un espacio verde desaparece, se ha ido para siempre

Fields in Trust se identifica como la única organización benéfica que protege legalmente los parques, áreas de juego, campos deportivos y espacios verdes del Reino Unido de forma permanente. La organización enfatizó que el acceso a espacios verdes es un derecho, no un privilegio.

Historias recomendadas:

CT